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26日晚間，台北市信義威秀商圈，有民眾目擊2名高中生，疑似因感情糾紛，在威秀中庭當眾打架，附近民眾見狀紛紛勸架阻止，對此，警方表示，遭毆的16歲高中生已向警方報案，他稱與學妹聊天過程，被不知名男子徒手攻擊臉部，警方受理報案後，正積極調閱相關資料以釐清犯嫌身份。據了解，有目擊民眾將過程PO網，可見到2名高中生在打架，疑似因感情糾紛暴衝突，其中1名較高的高中生，徒手毆打另一名高中生，雙方之後爆發拉扯衝突、互相還擊，其他人見狀紛紛上前制止，附近民眾也幫忙勸架。對此，轄區信義警分局三張犂派出所表示，26日晚間，16歲高中生到派出所報案，自述與學妹聊天過程，遭不知名男子徒手攻擊臉部，造成頭痛、頭暈、嘴唇流血等。警方正積極查辦調閱相關資料以釐清犯嫌身份。