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▲14:56嘉義中埔規模4.9地震，是今日最大的一次地震。（圖／中央氣象署）

▲西部地震都會發生在極淺層，深度20公里以內，導致民眾感受明顯。（圖／中央氣象署）

嘉義中埔鄉從今（27）日下午開始地震不斷，在短短2小時內發生8起地震，其中三起被列為編號地震，芮氏規模分別達4.8、4.5和4.9。對此，中央氣象署解釋，地震震央位置確實是與1941年的中埔大地震震央接近，同時提醒未來一週仍可能有規模4以上餘震再次發生，提醒民眾注意防災。回顧今日嘉義中埔鄉的連續8次地震，從14時19分發生規模4.8地震（編號483 ）之後，一連8起地震連續發生，地震深度都在6公里以內，皆為極淺層地震，再加上震央與1941年的中埔大地震震央接近，也讓外界感到擔憂。對此，中央氣象署地震中心技正林祖慰在下午4點說明，今天的地震成因為東部的歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊擠壓，今天下午氣象署也發生兩次國家級警報，第一次2點19分的地震只花6秒就發送出去，第二次2點57分則花了7秒就發送國家級警報；氣象署也提醒，目前研判嘉義中埔未來一周內會有規模4以上餘震發生，還是會做些小規模餘震釋放，要提高防震準備。至於外界擔憂的1941年嘉義中埔曾發生規模7.1地震，地震測報中心主任吳健富則表示，今起地震震央位置也滿接近的，能量蓄積過程，能量抗受程度釋放，會找曾經破裂過或比較無法承受的地方，因此會發生在比較類似的位置，但目前觀察週期還沒有很長，台灣有儀器觀測始於1897年，比較能確認地震位置，更早期則會透過文史資料參考，有類似位置發生地震算出週期，但變數很大，取樣數量沒有那麼多，但仍可當作參考資料。