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▲林岱樺也感謝鄉親給她機會讓她高票連任立委，市對她的肯定，她也會一直選擇和民眾站在一起。(圖／立委林岱樺提供)

立法委員林岱樺今（27）日接受前總統陳水扁《有夢上水》廣播節目專訪，陳水扁開場就稱讚林岱樺是十全十美立委，並提及林岱樺的父親，同時也是民進黨首位鳳山市長林三郎對市政的貢獻，還回憶當年第一次見到林岱樺就認定她是民進黨未來的明日之星。林岱樺也感謝鄉親給她機會讓她高票連任立委，是對她的肯定，她也會一直選擇和民眾站在一起。對於外傳總統府秘書長潘孟安空降高雄一事，林岱樺說，誰要來對高雄都是好事，但相信總統賴清德，在台南、高雄會有民主初選制度，最後結果也會尊重市民的決定。林岱樺也細數過去歷任民進黨籍市長對高雄的建設，包括謝長廷對愛河整治的魄力及決定要做高雄捷運，陳菊把都市景觀、綠地空間、公園改造及完成縣市合併，陳其邁則是在這些基礎之上打出了屬於高雄的經濟出路，除了新竹之外的半導體群聚城市就是在高雄。林岱樺認為，高雄下一任市長的挑戰將是如何把AI導入中小企業及農、漁業，提升整體產業與競爭力，她強調她非常有信心帶領高雄升級，成為一個智慧治理的城市。陳水扁回憶2001年，當時見到林岱樺就對她清新甜美、高學歷的樣貌，留下深刻的印象。陳水扁認為他看人眼光不俗，當年他直覺認為林岱樺有政治潛力，林岱樺父親林三郎在傳統政治版圖藍大於綠的鳳山，曾經做過兩任鳳山市長，爸爸不選高雄縣長，讓女兒出來選立委，林岱樺也不負眾望年紀輕輕29 歲就當選鳳山立委，後來跨區參選同樣順利當選，至今是連任七屆立委。林岱樺說，這就表示民進黨願意給女性及年輕人機會，尤其在陳水扁執政時期，性別平等就是黨的價值。陳水扁也提到林岱樺擔任七屆立委，同黨除了柯建銘沒人比林岱樺更資深，也相信當時2001年如果高雄縣市沒有合併，林岱樺一定是高雄縣長，這次又是第一個喊出要爭取2026高雄市長黨內初選提名。林岱樺表示，父親留給她一個觀念，就是「如果政治人物沒辦法解決人民問題，就沒有存在的必要」。林岱樺指出父親做事不會天馬行空，有魄力替鳳山人解決兩件大事，第一就是治水，讓鳳山從此不淹水，第二就是垃圾，讓鳳山脫離「垃圾之都」臭名。林岱樺也以阿扁總統所說「所有的安排都是上天最好的安排」表示還有非常多的地方要學習，縣市合併後高雄成為全台灣面積最大的直轄市，也非常有潛力成為國際性的大城市。陳水扁提及對於一些進步價值的議題，林岱樺有時也會和其他人的說法不同，難免被認為是少數難溝通的孤鳥，林岱樺坦承有衝突是因為不理解，有對立也是因為沒溝通，以同婚的議題來說，從過去傳統觀念的一男一女到現在多元成家，她也理解到家庭成員不分性向、不分性別，彼此都有被愛的權利。陳水扁也贊成林岱樺的想法，他認為社會不能只有一種聲音，否則永遠不會進步，經過一次又一次的溝通而形成更好的共識。