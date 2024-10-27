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民眾黨今（27）日在中正紀念堂外愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，立院黨團總召黃國昌受訪時表示，民眾黨舉辦萬聖節活動，但其實不用變裝、也不用講鬼故事，因為「由賴清德所領導的獨裁政府，彷彿在台灣正在上演的各式各樣的鬼故事」。黃國昌今天出席小草在中正紀念堂外的集會，他上台前受訪時，被記者問到會不會變裝？黃國昌則回應，這個週末他都有參加民眾黨舉辦的萬聖節活動，今天這一場雖說是應景，但其實也格外諷刺。黃國昌強調，即使是萬聖節也不用變裝、不用講鬼故事，因為賴清德領導的台灣天天都在上演鬼故事。黃國昌強調，他還是要請教賴清德16年前面對扁案時，曾說有證據就起訴、不應該押人取供，但今天柯文哲歷經2個月羈押期後，拿不出像樣的證據起訴柯文哲，還要繼續羈押他。黃國昌更兩度質問：「我想要請教一下賴清德總統，你會不會雙標得太厲害？」至於下週若柯文哲遭延押，民眾黨應變小組會採取什麼作為？黃國昌則回應，接下來的這個禮拜會非常密切關注北檢所提出的延押聲請 在法院裡面審理的狀況，並視結果，看中央緊急應變小組有什麼進一步的回應，再會跟所有媒體朋友和社會報告。