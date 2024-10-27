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▲賀錦麗得到許多好萊塢重量級紅星的支持，不僅有人公開喊話力挺，也有人在她的競選活動上站台助陣。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選已至最後衝刺關頭，分別代表民主黨、共和黨角逐的賀錦麗與川普都還在努力拚選情。由於好萊塢人士向來是擁護民主黨的理念佔多數，因而Ａ咖巨星如碧昂絲、泰勒絲等都已公開喊話支持賀錦麗，李奧納多狄卡皮歐也在社群網站上發布短片，表明欣賞賀錦麗對於環保政策的落實，決定將自己的支持票給她，也呼籲民眾11月5日記得一定要去投票。李奧納多狄卡皮歐向來自詡為環保尖兵，時常參與環保議題的各項活動，儘管他在世界各地和年輕美眉開趴狂歡，少不了要搭乘私人飛機，且到了目的地後，轉搭私人遊艇，都會耗費油料、造成環境污染，因此曾被諷刺是「偽君子」，可是他的號召力不小，這是眾所公認的事實。他在社群網站上的短片表示，美國近來受到海倫與密爾頓兩大颶風的摧殘，突顯氣候變化的可怕，他會支持曾經拿出魄力領導美國最顯著的氣候行動的賀錦麗，也相信有了她的率領，會有機會達成在氣候政策下更有企圖心的目標、讓國家往前邁進。倒是川普，過去一直在淡化「全球暖化」的影響，環保議題是他最不重視的部分，李奧納多絕對不可能給予他任何支持。然而好萊塢依舊有梅爾吉勃遜、丹尼斯奎德、強沃特、史蒂芬鮑德溫等公開挺他，在演藝圈不至於徹底孤立無援。