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▲吳慷仁過去曾做過40份的工作，包括水電箱焊接工、工地臨時粗工以及調酒師等。（圖／吳慷仁臉書）

▲金城武曾擔任陳昇錄音室助理，後來為了存錢買機車踏入演藝圈。（圖／豆瓣網）

▲莫子儀曾到餐廳當洗碗工，且長達半年的時間。（圖／莫子儀臉書）

許多藝人在踏入演藝圈前，與普通人一樣來自各行各業，比如影帝吳慷仁曾是位超級「打工仔」，換過40份工作、男神金城武擔任過陳昇錄音室助理，演員莫子儀竟在餐廳當洗碗工。《NOWnews今日新聞》特別整理出這些令粉絲們難以想像的藝人昔日職業，帶您來看看他們出道前到底做過哪些行業吧！影帝吳慷仁出道多年累積多部經典作品，演技備受外界肯定，今年更憑《有生之年》奪下金鐘59戲劇節目最佳男主角。事實上吳慷仁非科班出身，他從國中開始打工補貼家用，曾做過水電箱焊接工、工地的臨時粗工、餐廳服務生、調酒師、擺地攤等工作，19歲前已經換了超過40種不同職業，相當驚人。退伍後，吳慷仁到日式酒吧當調酒師，因緣際會下認識了李啟源導演，才開啟了他的演員之路，他全心投入戲劇表演，最終苦盡甘來一舉奪下多項大獎，站穩戲劇一哥的地位。「不老男神」金城武擁有帥氣外表，是許多女性的心目中的夢中情人，2017年結束電影《風林火山》拍攝後便隱居日本。金城武出道前，曾與劉若英一起擔任陳昇的錄音室製作助理，後來因想存錢買機車而答應拍攝廣告，隨後又被引薦去拍電影，開啟了他的演藝之路。以電影《親愛的房客》拿下2個影帝獎座的演員莫子儀，也曾為了平衡生計到北村豐晴導演的居酒屋打工，原本以為是當服務生，沒想到進去後卻被安排洗碗的工作，但他也沒有拒絕，且一洗就是半年的時間！莫子儀還表示：「洗碗的時候我可以真正放空。」