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▲日本首相石破茂。（圖／美聯社／達志影像）

日本首相石破茂在本月初就任後，為了鞏固自民黨權力，隨即在短時間內宣布解散眾院，未料卻讓自民黨陷入執政十多年來最大危機。日本眾院選舉在今（27）日投開票，朝野政黨爭奪465個議席，不過有外媒指出，選民因不滿通膨、政治獻金醜聞等，將用選票「懲罰」自民黨，執政聯盟自民黨及公明黨能否守住過半席次成焦點。綜合共同社、日本放送協會、路透社等外媒報導，在「事前投票」（期日前投票）於25日截止以後，日本今在國內4萬5000處投票所進行第50屆眾議院選舉投開票，將針對單一選區（小選舉區）289個席次、政黨比例代表選區176個席次，總共465個席次進行改選。此次共有1344人登記參選，其中有314名女性登記，創下歷來最多女性參選的紀錄。預計將於今日晚間8時（台灣時間晚間7時）進行開票，預估將於深夜或明（28）日凌晨揭曉結果石破茂為了鞏固自民黨權力，在本月1日就任後，隨即在9日宣布解散眾院；從就任到改選相距僅26天，是戰後政治史上最短。這是繼2021年10月以來，時隔3年後再度舉行眾議院選舉，也是依照人口比例改變而重新劃分眾議院單一選區「10增10減」以後的首次選舉。不過此次投票率比上次略有降低。日本總務省指出，截至27日上午11時，全國投票率僅達10.45%，比起3年前的眾議院選舉還要低0.87%。但由於生活成本上升和與中國關係日益緊張等情勢，民調顯示，自民黨及其長期夥伴公明黨將遭遇選民強烈反對。路透社指出，選民料將因通膨、自民黨的政治獻金醜聞等，用選票懲罰自民黨。若是失去多數席位，才上任一個月的石破茂將會被迫與小黨分享權力，從而給一些政策領域帶來不確定性，儘管沒有民調預測自民黨會完全失去政權。據《朝日新聞》上週的調查，自民黨擁有的247席可能流失50席，公明黨原有的32席可能將跌至30以下，這會讓執政聯盟低於過半數所需的233席。立憲民主黨則可能斬獲140席。路透社指出，在美國總統大選即將舉行的9天之前，日本眾議院大選似乎顯示出，石破茂向選民尋求對自民黨政治獻金醜聞的裁決是錯誤的。有專家指出，石破茂在清洗部分自民黨員稱此事已結束，卻並未排除讓涉案人員擔任政府職位，可能進一步激怒了選民。儘管潛在的執政聯盟夥伴可能還包含國民民主黨和日本維新會，但兩黨的政策與自民黨的立場不同。根據NHK的民調，近40%的選民表示他們最關心的是經濟和生活成本，其中28%希望減稅，21%希望工資持續提升。多個政黨承諾加薪以爭取選票，但此舉可能威脅到難以應對成本上升的小企業。