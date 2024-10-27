嘉義縣中埔鄉今（27）日下午地震不斷，自下午14點19分的芮氏規模4.8地震開始，短短2小時內連續發生8起地震，其中更有3個是編號地震。對此，住在嘉義的網友也紛紛回報現況，更有一票人在地震發生之前，就已經聽到了「地鳴聲」。
嘉義中埔鄉今（27）日下午地震不斷，2小時內一共有8起地震，其中三起被列為編號地震，芮氏規模分別達4.8、4.5和4.9。對此，中央氣象署提醒未來一週仍會有規模4以上餘震，提醒民眾注意地震防災。
粉專「綠豆嘉義人」稍早也發文，「一直有聽到地鳴聲，好恐怖」，下方引出一票嘉義網友證實，「這次都是先聽到聲音後才開始搖」、「這輩子第一次聽到地鳴聲」、「真的一直有地鳴聲耶！我和小孩都有聽到」、「1分鐘4次地鳴」。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今天的地震原因是東部板塊碰撞過程，能量累積遞移到西部，因此西部地震都會發生在極淺層，深度20公里以內，導致民眾感受明顯；氣象署也提醒，目前研判嘉義中埔未來一周內會有規模4以上餘震發生，還是會做些小規模餘震釋放，要提高防震準備。
我是廣告 請繼續往下閱讀
粉專「綠豆嘉義人」稍早也發文，「一直有聽到地鳴聲，好恐怖」，下方引出一票嘉義網友證實，「這次都是先聽到聲音後才開始搖」、「這輩子第一次聽到地鳴聲」、「真的一直有地鳴聲耶！我和小孩都有聽到」、「1分鐘4次地鳴」。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今天的地震原因是東部板塊碰撞過程，能量累積遞移到西部，因此西部地震都會發生在極淺層，深度20公里以內，導致民眾感受明顯；氣象署也提醒，目前研判嘉義中埔未來一周內會有規模4以上餘震發生，還是會做些小規模餘震釋放，要提高防震準備。