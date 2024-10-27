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▲家寧的新影片言行舉止被網友說超詭異，懷疑她加入邪教。（圖／秘月期POPOO YouTube）

▲孫生發文透露家寧在走鐘獎上的奇怪舉動，讓他很擔心。（圖／孫生IG）

YouTuber「眾量級CROWD」由交往9年的情侶檔家寧、Andy組成，兩人在昨（26）日發布聲明宣布分手，並將各自以新頻道展開新事業，其中家寧開設了新頻道「秘月期POPOO」，然而不自然的舉動和不知所云的發言，加上她過去還去上了心靈成長課程，因此被質疑「根本是加入邪教」！YouTuber孫生也在今日發文，透露自己昨天在走鐘獎上遇到家寧，但家寧一直露出詭異笑容，讓孫生都直呼很像恐怖片被附身的畫面：「認真嚇到，很擔心她。」孫生在Threads上發文表示，家寧是他高中學妹，雖然平常沒什麼交集，也沒什麼文字私訊，但見面時都會聊天，一直以來對她的印象就是活潑開朗很可愛，走鐘典禮時兩人正好坐在一起，然而家寧卻一直露出很詭異的笑，眼神跟表情都超奇怪，還會自己一直傻笑跟嘴巴碎動，很像在唸什麼似的，讓孫生都嚇到：「很像恐怖片當中被鬼附身的感覺。」孫生表示自己很清楚那不是在做效果，因為也沒有鏡頭在拍攝，所以他有點被嚇到，並且有聽朋友說過，那個心靈課程很可怕，每個上完的都徹底變一個人，孫生最後也坦言：「當然每個人要上什麼課，都是每個人的自由，但我是認真有點嚇到很擔心家寧。」還標記了家寧的帳號。網友們看了也紛紛留言：「孫生最敢說」、「是因為私訊沒回才用這種方式跟她說嗎？如果是的話也太可怕了」、「起雞皮疙瘩」，也有人質疑如果關心為何不私下說，孫生則回覆：「因為就是要讓她看到啊！」