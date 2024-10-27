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中國解放軍屢次對台軍演，前總統馬英九認為，兩岸問題不能用國際法論斷，「在沒有盡最後的努力之前，台灣人民真的準備好要戰爭了嗎？」對此，民進黨立委賴瑞隆今（27）日批評，馬的說法是背叛中華民國台灣，成為專制中共統一的一部分，相信不被台灣人接受；綠委許智傑也說，馬英九把兩岸關係國內化，就是賣台行為，會導致台灣若被中國侵略，沒人幫助台灣。馬英九表示，兩岸爭議是否涉及國際法問題，並不是問題的關鍵，因為根據雙方的憲法，尤其是中華民國憲法，都不可能將對方視為一個國家來適用國際法，雙方彼此關係也不可能靠適用國際法就能解決。對此，賴瑞隆表示，馬英九的說法是將兩岸關係國內化，當國內外都認同該說法時，台灣就會陷入危機，就像香港與新疆一樣，當中國對台動武或有其它企圖時，世界各國難以聲援，因為台灣已被視為中共國內的一部分。賴瑞隆直言，2350萬台灣人及與民主同盟的國家，都不認同這樣的說法，馬英九身為中華民國的前總統，卻背叛台灣、中華民國，發表只有一個中國言論，「中華民國會被消滅，這是對不起台灣的」。賴瑞隆呼籲，各界必須看清馬英九唱和中共的說法，目的在於將兩岸關係國內化，讓中共可以用國內法的方式處理台灣問題，此舉將使我國失去自由民主，成為專制中共統一的一部分，「我想這是全體台灣人民所不能接受的」。許智傑也說，台海問題就是國際問題，全世界都知道，就只有馬英九、國民黨不知道，馬英九把兩岸關係國內化，就是賣台行為，會導致若台灣被中國侵略，沒有人敢幫助台灣。