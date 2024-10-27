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▲黃日華（左）與翁美玲的《射鵰英雄傳》是難得一部、兩岸三地大多數觀眾都認可為最經典版本的金庸劇。（圖／摘自微博）

▲古天樂（左）與李若彤是中國觀眾認定的經典版《神鵰俠侶》。（圖／摘自微博）

▲周海媚至今還是被譽為「最美周芷若」。（圖／摘自微博）

▲趙雅芝是香港第一部電視劇版《倚天屠龍記》的女主角之一，因此劇大紅，堪稱「最美周芷若」的始祖。（圖／摘自微博）

金庸武俠劇拍了這麼多不同的版本，各地華人對於眾家英雄、俠女最出色的演繹，都有不同的看法。有趣的是，各地都有「先入為主」情意結，最初造成轟動的版本，演員表現總是較受歡迎，因此提到「最美周芷若」，台灣與中國的觀眾可能想到1994年台視版《倚天屠龍記》的周海媚，香港還是會有不少影迷記得1978年TVB版的趙雅芝。而「最佳楊過」台灣與香港觀眾會認定是1983年TVB《神鵰俠侶》的劉德華，中國觀眾支持的卻是1995年TVB的古天樂。在拍攝金庸劇的年代上，香港早於台灣，台灣又早於中國。1976年香港佳視首度在黃金時段推出金庸小說改編的劇集《射鵰英雄傳》，還前往韓國拍外景，使得成立比麗的、TVB都還晚，收視積弱的佳視打贏漂亮一仗、贏得百萬收看觀眾，逼使TVB不得不趕快召集台內當家小生小旦演出同樣金庸小說改編的《書劍恩仇錄》，來對抗佳視乘勝追擊的《射鵰英雄傳》續集《神鵰俠侶》，燒起香港電視界第一波「金庸熱」。可惜佳視陸續再拍了《鹿鼎記》、《碧血劍》、《雪山飛狐》等金庸劇，反應皆不如《射鵰》和《神鵰》，而該台更在開播3年後倒閉，所有節目轉賣給另外兩台，據傳《射鵰》和《神鵰》都賣給了TVB，TVB偶爾重播，之後在1983年為了籌拍自家版本的《射鵰》和《神鵰》，為免觀眾存著比較心態、影響收視，乾脆把佳視這兩齣經典金庸劇雪藏在片庫中。TVB的1983年版《射鵰》讓分飾郭靖與黃蓉的黃日華、翁美玲大受歡迎，尤其後者成了港劇版最具代表性的黃蓉，此版在台灣以錄影帶形式大轟動，後來曾在中國播映，因而成為兩岸三地對於金庸劇難得一致的標準答案，成為最多人心目中的最出色的《射鵰》版本。至於接續《射鵰》的《神鵰》，台灣也是錄影帶大轟動，香港收視創高峰，劉德華與陳玉蓮因此紅遍兩地，偏偏中國沒有盛大推出過，直到1995年的TVB版《神鵰》才有在當地造成熱潮，所以台灣和香港都推崇劉德華與陳玉蓮，只有中國最鍾情於古天樂和李若彤。這兩年TVB讓佳視的《神鵰》再重新出土，香港小螢幕第一代「俏黃蓉」米雪，在裡面已經演當了媽的黃蓉，少女時代只有一些些的回憶片段，坊間流傳《射鵰》的拷貝已佚失，因此儘管米雪現在演藝圈的地位再怎麼崇高，她年輕的精彩演出新生代的觀眾卻永遠看不到。《天龍八部》情況也類似，台灣最早盛大播出的是TVB在1982年推出的版本，中國則到了1997年TVB重拍版才有播映，因此兩地推崇的版本也不一樣。倒是《倚天屠龍記》比較有趣，香港觀眾最鍾情於TVB於1978年的製播的版本，也是首個港劇的版本，台灣最難忘的卻是1994年台視推出的版本，其實台視早在1984年拍過一次《倚天屠龍記》，當年也是收視冠軍光榮下檔，轟動程度卻不及10年後的重拍。1994年台視的《倚天屠龍記》，由最愛用港星的楊佩佩監製，除了男主角是台灣本土的馬景濤外，兩個女主角葉童、周海媚都是從香港找來，有點像是半部港劇。此版本將原著繼續擴充，在小說的內容完畢後，編劇自己再加編了20集的情節，卻沒有太招到反感，也使得周海媚的戲分又更重，演出更讓人印象深刻。香港TVB的1978年版，還是每週一集的單元連續劇，當時該台的當家小生鄭少秋演張無忌，當家花旦汪明荃演趙明（根據金庸尚未修改的初版小說改編），兩人合作向來是收視保證，這次當然也不例外。可是根據原著的安排，趙明出場甚遲，在她之前周芷若已經登場。在當家花旦亮相之前要有人先扛起女主角的重任，並且和鄭少秋先上演愛情戲碼，人選自然不能亂挑。TVB到最後決定重用已有些戲劇演出、卻還只是新秀的趙雅芝，結果趙雅芝的古典美轟動香江，她的粉絲暴增，聲量和挺「鄭汪配」的幾乎不相上下，以新秀之姿和當家花旦氣勢差點要拚平，她也在《倚天》之後迅速上位成了TVB最新的當家花旦之一，因此成了「最每周芷若」的始祖。這個版本的《倚天》，華視曾經想趁《楚留香》的熱潮在台播出，看準同樣是鄭少秋、趙雅芝與汪明荃的合作，應該可以拉走不少《楚留香》觀眾，哪知道送審之後被新聞局打回票，說是「仇殺太多、不宜播映」，因此在台灣就無緣亮相，失去轟動機會，造成趙雅芝在台灣觀眾心目中，雖是永遠的蘇蓉蓉，卻沒有人會把她當成周芷若。