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▲▼Ozone簽唱會人潮非常驚人，信義A13附近都有他們粉絲的身影。（圖／記者嚴俊強攝）

▲Ozone在現場賣力唱跳，台下粉絲響起如雷尖叫聲。（圖／記者嚴俊強攝）

▲Ozone專輯拿下電台和所有實體通路、數位音樂平台累積20個冠軍。（圖／記者嚴俊強攝）

超人氣男團Ozone在出道2周年當天發行首張專輯《New Moon》，今（27）日於信義區舉辦簽唱會，現場湧入將近2000名粉絲，許多人一早就到現場，在大太陽下等待，就為了見到偶像一面，果然6名成員子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷一上台，現場隨即聽到歡呼聲，還有人一看到他們就哭了，文廷透露，其中一名粉絲因為親人日前離世，之前又聽到他提到阿嬤過世的話，才會觸景傷情忍不住哭出來，他也心疼地安慰對方。Ozone簽唱會在今日舉辦簽唱會，不過在演出前1小時，就看到現場擠滿人潮，從遠東百貨信義A13北面廣場一路排到APPLE專賣店，現場幾乎都被他們的粉絲擠滿，且各個年齡層都有，粗估現場大約有2000人，即使現場天氣悶熱，他們依舊不願放棄見到偶像的機會，果然Ozone一登場，現場就響起如雷的尖叫聲。現場還有十多位粉絲因為見到偶像太開心、太激動，一上台就開始哭，眼淚直直落，起初Ozone被嚇得直問：「還好嗎？」得知粉絲是喜極而泣，他們才放下心中大石，開心與粉絲互動。此外，文廷也透露，其中一名粉絲是因為聽到，他先前在小巨蛋演唱會上提到阿嬤過世的消息，剛好粉絲那陣子也碰到親人離世的事情，很感謝文廷在舞台上分享的話語，今天才會忍不住哭出來，文廷得知後便安慰道，「不管你現在生活如何，家人一定會在天上看到你的努力。」他也很開心透過簽唱會可以更了解粉絲。另外，哲言也說，看到現場這麼多粉絲，覺得非常感動，「我一直對粉絲都有種很敬佩的想法，我們上台就已經很熱了，再去想像他們很早就在等待，就為了看我們一個表演的話，其實他們付出得更多，所以我們每次上台的表現一定要是最好最多的，來回應他們的熱情。」佳辰也說看到現場眾多歌迷很感動，「看到大家的笑容，就很像我們的作品化成大家的笑臉，出現在我們面前。」哲言還指出，前陣子的天氣都不是很好，一直都在下雨，都會看到粉絲在IG問說，「是不是應該燒烏龜祈求好天氣？」結果今天真的出大太陽，他又看到有人說，「是不是烏龜燒太多了，導致今天太熱了」，讓他忍不住笑說，「想必粉絲的力量還是很偉大的！」他們也會盡力簽名，一定要讓粉絲滿意的回家。