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今年6月間，南投一名6歲男童因發燒住院治療，但院方卻發現，男童體內竟有安非他命成分，且毒品含量高，依規定緊急通報相關單位，縣府獲報將男童安置。男童父母雖希望將孩子接回，但2人均有毒品前科，且母親於上月底又被查獲吸食毒品，縣府經評估，認為目前不宜讓男童返家，向法院聲請延長安置獲准。據了解，男童於今年6月間，因持續發燒住院，院方發覺男童高燒不退，檢查後發現其體內有安非他命成分，不排除長期暴露在毒品環境，遂依規定通報相關單位介入調查，之後男童被縣府安置。未料今年9月間，男童母親被查獲吸毒送辦，且父親也有毒品前科，縣府考量男童語言發展遲緩，又無其他親人可照料，因此向南投法院聲請准予延長安置。南投地院審酌，男童父母經濟狀況不穩定，且母親還被查獲吸食毒品，經考量對男童的最佳利益，現階段仍有延長安置必要，予以准許縣府再延長安置3個月的聲請。