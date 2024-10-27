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▲高雄市覆鼎金保安宮舉辦三民區鼎金7里徒步遶境祈福活動，覆鼎金保安宮董事長黃明華(右4)、立法委員林岱樺(左4)、高雄市議會副議長曾俊傑(右3)等人，盼此一祈福活動，能促進地方和諧保平安。(圖／記者黃守作攝，2024.10.27)

▲高雄市覆鼎金保安宮舉辦三民區鼎金7里徒步遶境祈福活動，善男信女由覆鼎金保安宮徒步出發。(圖／記者黃守作攝，2024.10.27)

▲高雄市覆鼎金保安宮舉辦三民區鼎金7里徒步遶境祈福活動，沿途信徒徒步隨行，祈求風調雨順，國泰民安。(圖／記者黃守作攝，2024.10.27)

高雄市三民區金獅湖風景區覆鼎金保安宮於今(27)日，在該宮鄰近的三民區鼎金里等7里，舉辦徒步遶境祈福活動，期能將這項祈福活動，促進地方和諧與保平安。金獅湖風景區覆鼎金保安宮舉辦三民區鼎金7里徒步遶境祈福活動，是由覆鼎金保安宮董事長黃明華主持，立法委員林岱樺、高雄市議會副議長曾俊傑、議員何權峰等人，以及該地區里長與會，並在董事長黃明華擔任總指揮下，為此一活動揭開序幕。覆鼎金保安宮三民區鼎金7里徒步遶境祈福活動，在整備就緒後，善男信女由覆鼎金保安宮徒步出發，遶境路線途經鼎西里、鼎泰里、鼎中里、鼎力里、鼎盛里、鼎強里、鼎金里等7里，沿途信徒徒步隨行，祈求風調雨順，國泰民安，社稷祥和、合境平安。覆鼎金保安宮董事長黃明華表示，此次三民區鼎金里等7里徒步遶境祈福活動，也邀請各社區社團組隊參與，希望能夠加強敦親睦鄰的聯誼活動，增進區民與各機關團體的密切聯繫，促進地方的和諧與團結，並保平安。黃明華指出，徒步遶境祈福活動隊伍，於下午返回覆鼎金保安宮，即進行過平安爐儀式，再入廟安座，完成此一徒步遶境祈福活動。