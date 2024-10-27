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北檢偵辦京華城案，為釐清賄款金流，日前向台北地院聲請延押民眾黨主席柯文哲。對此，前立委邱毅認為，他比較悲觀，因為他知道賴清德是不想放柯文哲出來的，並呼籲柯文哲不能再對民進黨存在一點幻想，若有機會出來，東山再起，一定不能偽善，要加倍奉還民進黨。邱毅在臉書表示，北檢提出延押柯文哲，代表柯文哲還得在監獄中再待2個月，兩個月之後如何？沒有人知道，「我比較悲觀，因為我知道賴清德是不想放他出來的」。邱毅說，17年前，前總統陳水扁為了阻止他揭發其貪污弊案，把他關進監獄中、足足被關了7個月，過得比現在的柯文哲慘多了，但他出獄後，用更積極的態度揭弊，報此不共戴天之仇。邱毅提到，一年後換成陳水扁被關進去，陳在監獄中裝病裝瘋，也熬了6年多，終於騙過前總統馬英九，得以重見天日。邱毅直言，柯文哲骨子裡就不信任國民黨，像很多大陸朋友一樣，把國民黨視為威權的反動政黨，反之，柯文哲對民進黨存在幻想，甚至認為只有新潮流才是壞蛋，民進黨並不太壞，至少沒有國民黨壞。「這次柯文哲應該醒悟了！」邱毅感嘆，尤其柯戴著手銬被兩個警察押著到台大醫院看病危老父時，終於按捺不住痛哭失聲，怒斥與民進黨有不共戴天之仇。「其實，我當年比他慘多了，除了手銬以外，還有腳鐐，而且住過黑房，陳水扁是準備置我於死地的，索幸我鬥志堅強，熬了過來，但身體還是留下了一些後遺症」，邱毅強調，柯文哲不能再對民進黨存在一點幻想，若有機會出來，東山再起，一定不能偽善，加倍奉還民進黨，矢志將賴清德關進黑牢，也讓他嘗嘗牢飯的餿味。邱毅認為，單憑柯文哲和民眾黨之力是報不了仇的，還是只有聯合國民黨藍白聯軍才能殲滅民進黨，制服賴清德，關在牢裏很辛苦，外面的人根本體會不來，還有傻子勸柯文哲，就當成渡假一般，他聽了就差點噴飯。邱毅說，柯文哲有不共戴天之仇，想想出來時的復仇計劃，日子會好過一些，或者要辦公室送本《基度山恩仇記》，看了會有心理慰藉的，這是他的經驗之談。