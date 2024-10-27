我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嘎琳難望挑戰賽，讓她回憶起一開始加入啦啦隊時的情景。（圖／樂天桃猿提供）

▲筠熹雖然有很多酸民攻擊，但感謝粉絲依舊支持她。（圖／樂天桃猿提供）

▲菲菲感謝舞蹈總監筱晴的支持。（圖／樂天桃猿提供）

隨著2024年球季落幕，樂天桃猿隊於26日在樂天桃園棒球場舉辦「Thank You 10 感謝祭」，為球迷們獻上滿滿的感恩之意。活動中樂天女孩們輪番演唱單曲，副總監曉帆帶來《Fall in love》，Yuri獻唱《LOVEx5》，團長Rina演出《心繪》和《如果可以》，而嘎琳也準備了充滿正能量的《能遇見就很不錯了》，她表示希望藉這首歌傳達自己對粉絲的感謝之情。筠熹也坦言：「雖然今年有很多動盪，大家心裡都有感觸，既來之則安之。」並表示雖然酸民很多，但謝謝支持自己的人沒有隨波逐流，也沒有用年齡去擊敗她。談及本季令人印象深刻的時刻，嘎琳表示10月13日的挑戰賽讓她想起初入啦啦隊的熱血場景，隊員們與球迷齊心應援，讓人深受感動。而慧慧首次挑戰個人表演，成功後獲得滿堂彩，她感激地表示，「那一刻屬於自己的掌聲讓我非常感動，也非常感謝粉絲的支持。」紅隊隊長筠熹今年推出個人單曲《熹瓜甜不甜》，首次在球場聽到自己的作品讓她既驚喜又感動。她向粉絲們真誠表達謝意，表示今年經歷了許多挑戰，但因粉絲的堅定支持而走過來，她幽默地說：「雖然酸民很多，但謝謝支持我的你們沒有隨波逐流，謝謝你們你們沒有用老來擊敗我」，並承諾明年會繼續帶給大家更多的歡笑和正能量。Yuri提到本季多場「逆轉勝」讓她印象深刻，她原本擔心因無緣總冠軍賽會減少人潮，但活動當天看到球迷曬著太陽排隊等候，讓她都忍不住驚呼「太誇張了！」宋宋補充道有粉絲甚至前一晚就來排隊，菲菲則特別感謝舞蹈總監筱晴的支持與引導，讓樂天女孩的運作能順順利利。