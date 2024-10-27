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27日上午，高雄市柴山龍泉亭小徑，有民眾發現一具男屍，警方初步調查，確認死者為49歲的謝姓男子，家屬表示，謝男先前因病住院，本月25日出院後隨即失聯，未料竟陳屍龍泉亭小徑，警方目前未發現有外力介入跡象，將報請檢方相驗釐清死因。據了解，今天上午，有民眾發現死者謝男「盤腿坐在地面、頭下垂」坐在草叢裡，上前詢問才驚覺已死亡，急忙報警處理。警方獲報到場，發現謝男已明顯死亡，且疑死亡多時，透過指紋比對確認身分，通知家屬指前來認。謝男家屬指出，其前幾日因病住院，未料25日出院後就失聯，沒想到卻陳屍柴山，而謝男是因疾病去世或是其他因素，其詳細死因還有待釐清。