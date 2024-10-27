我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣彩券公司過去也曾針對億元頭獎中獎人進行問卷調查，發現面貌則傾向橢圓臉、額頭高寬、濃眉、雙眼皮大眼、小耳、蒜頭鼻、櫻桃小嘴。（示意圖／台灣彩券提供）

威力彩近期已連續25期槓龜，明（28）日晚間開出威力彩第1130087期頭獎金額上看6.3億，對此，命理專家清水孟國際塔羅小孟老師也透露，其實面相有「六大特徵」的人高機率較能奪得上億大獎，提醒這些幸運兒別忘了把握一夕致富的契機！圓臉的人象徵銅錢，靈感較多。小眼睛判斷力強，會找投資組合。長眉的人會有永續不擾的精神，不會因為沒中就放棄，會不斷努力，自然財運也較多。鼻子象徵財庫，蒜頭鼻越大，財運越佳，容易突發大財。口福運強，能吃到八方財，大耳垂表示能聽見貴人指引，也象徵福報很強，累世積福，會有大財進來。鼻孔象徵財庫，鼻孔大堆積財富越多，額頭高且亮的人代表金錢光明前景高。事實上，台彩公司也曾在2022年公布億元中獎人的面貌特徵，其中有6成人都是蒜頭鼻、67%有濃眉、5成有高額頭、37.5%都是圓型臉；不過嘴巴則是有82%是櫻桃小嘴、眼睛也有59%是大眼，總結來說，面相還是以參考為主。