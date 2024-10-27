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▲眾量級家寧新影片被疑入邪教，蘿倫分享以前也曾有類似經驗。（圖／秘月期POPOO YouTube）

百萬YouTuber「眾量級」成員家寧與Andy分手後各自發展新頻道，家寧在新影片中的言行引起網友討論，讓「心靈課程」成為熱門話題。美妝網紅蘿倫也在昨（26）日發文，揭露自己曾參加過類似的心靈課程，並詳細描述其中荒誕的操作手法，從強逼刷卡到詛咒推銷，令人瞠目結舌。蘿倫回憶當年剛畢業，對心靈課程抱有好奇心，便報名參加。課程中學員必須大喊「我會成功」，吼得不夠大聲還得重來，甚至安排「假喪禮」，學員蓋上白布冥想人生，醒來時被導師「祝福重生」。此外，課程要求學員剪下豪車和豪宅圖片，寫上聯絡資訊象徵「未來成功」，手法荒唐。課程結束時，導師們要求學員聯絡朋友參加課程，似乎意圖招募更多人進入。蘿倫意志堅定拒絕續報，但仍遭多位導師圍住要求刷卡。無奈之下，她勉強參加了「高階課程」，結束後卻再次被逼續報進修課程，甚至遭導師詛咒：「妳未來的感情問題可以靠這課程解決！」所幸她最終順利脫身，結束這段「心靈成長」經歷。