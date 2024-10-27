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國會職權修法法案日前被憲法法庭宣告，多項關鍵條文屬違憲或部分違憲，國民黨立委翁曉玲則主張，憲法沒有規定立法院必須遵守司法院所做的釋憲案。對此，民進黨立委王定宇則諷刺，「這不僅是個性傲嬌，更是沒有法律常識，難怪會跟民眾黨立委黃國昌一起擬出違憲法案」。憲法法庭日前做出113年憲判字第9號判決，國會職權修法「總統國情報告」、「行政首長質詢」、「人事同意權」、「調查權」及「聽證會」、「藐視國會罪」等部分規定違憲，立法程序合憲。對於翁曉玲說法，王定宇直呼，若國防部長、行政院長、總統面對憲法，採取跟翁一樣的態度，決定是否有義務遵守，國家會如何？「這位大媽真幼稚啊！」王定宇提到，憲法規定唯一能夠解釋憲法、裁判是否違憲的就是大法官（以前為大法官會議，現為憲法法庭），而大法官釋憲文等同憲法本文，現在翁曉玲這些藍營立委竟然說，「大法官釋憲是違憲，沒有義務遵守」，「誰給立委或一個大媽個人可以裁判『大法官釋憲』是否合憲的權利？」王定宇批評，這不僅是個性傲嬌，更是沒有法律常識，難怪會跟黃國昌一起擬出違憲法案，「是說...哪個學校請這位違憲小丑當法律教師？要不要考慮一下校譽和學生權益啊！」王定宇感概，如果立委個人、政黨，可以決定是否遵守法律、憲法、釋憲文，那國防部長、行政院長、總統也採取這樣的態度呢？國家體制會演變成如何？「傲嬌、理盲、幼稚、自以為是的藍白違憲立委，先為自己立了違憲法律負起點責任吧！」