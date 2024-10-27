嘉義才剛震完換花蓮！規模5.3地震「17縣市有感」　睡午覺被震醒

嘉義下午才發生連續地震，傍晚18時21分換花蓮發生芮氏規模5.3地震，該起地震偵測到最大震度為4級，連台中、雲林最大震度都有3級，全台17縣市有感，不少網友都被地震嚇到表示：「本來嘉義震完在睡午覺瞬間都醒了」、「連雲林都有感欸！」
根據中央氣象署地震報告顯示，晚間18時21分花蓮發生芮氏規模5.3地震，震央在花蓮縣政府北北東方3.0公里處，深度17.7公里，屬於極淺層地震，該起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大。
其他有感地區包括震度3級宜蘭縣、台中市、雲林縣；震度2級地區為桃園市、台東縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣；震度1級地區為新北市、新竹市、台北市、嘉義市、台南市、高雄市。不少網友第一時間在臉書表示：「南投超級有感的....瞬間都沒睡意了」、「本來在睡午覺，震一個沒睡意要起來吃晚餐了！」
針對該起地震，地震測報中心表示，傍晚花蓮規模5.3地震，為0403花蓮地震的餘震，震央與主震距離約17公里。至於地震成因，地震預報中心解釋，由於主震規模7.2所產生的破裂長度推測逾60公里以上，破裂區域地層需要較長時間進行應力調整。最後中央氣象署也提醒，民眾隨時做好地震防災準備，以應對可能發生的地震搖晃。
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其他有感地區包括震度3級宜蘭縣、台中市、雲林縣；震度2級地區為桃園市、台東縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣；震度1級地區為新北市、新竹市、台北市、嘉義市、台南市、高雄市。不少網友第一時間在臉書表示：「南投超級有感的....瞬間都沒睡意了」、「本來在睡午覺，震一個沒睡意要起來吃晚餐了！」
針對該起地震，地震測報中心表示，傍晚花蓮規模5.3地震，為0403花蓮地震的餘震，震央與主震距離約17公里。至於地震成因，地震預報中心解釋，由於主震規模7.2所產生的破裂長度推測逾60公里以上，破裂區域地層需要較長時間進行應力調整。最後中央氣象署也提醒，民眾隨時做好地震防災準備，以應對可能發生的地震搖晃。