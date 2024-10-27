康芮颱風路徑持續西修，日本氣象最新預測路徑顯示，康芮颱風很可能在週五11月1日直接登陸宜蘭，假若最後預測成功，有機會成為57年來首個在11月登陸台灣的颱風。而根據中央氣象署的最新路徑預測，還未有直接登陸的路線，但康芮颱風路徑已經西修不少，非常接近台灣，最快後天（29日）變成中度颱風，暴風半徑也有機會擴大至280公里，是一個非常大型的颱風，目前按照該路徑海警發布機會大，陸警也不會排除。
根據中央氣象署最新觀測顯示，輕度颱風康芮在下午2點中心位置在北緯16.3度，東經131.3度，即在菲律賓東方海面，以每小時13公里速度，向西進行；在路徑部分，氣象署目前預估康芮颱風中心將在週四、週五間從東北角近海通過；日本氣象廳最新預測則是預估康芮颱風會在週五直接登陸宜蘭。
康芮颱風如果襲台將打破紀錄！57年來首個11月秋颱登陸
中央氣象署預報員張承傳表示：「康芮颱風路徑又更往台灣西修，明天將轉西北西，再轉西北前進，如果依照目前路徑，康芮颱風將朝台灣東北角近海北上通過，因暴風半徑將達280公里，颱風中心快碰到陸地，海警發布的機會大，陸警也不排除。」由於秋颱路徑難預測，氣象署也表示，各地降雨視颱風路徑強度變化而定，預報不確定性大，仍要留意最新天氣預報。
而如果真如日本氣象廳預測路徑「康芮颱風從宜蘭登陸」，那麼康芮颱風將是自1967年11月「吉達強烈颱風」以來，睽違57年首個在11月登陸台灣的秋颱，當時吉達颱風在11月18日上午10點06分在花蓮至成功間登陸，同日下午2點從新竹出海，災情重創花蓮，造成道路橋樑嚴重破壞，計有2人死亡、53人輕重傷、836間房屋全毀、1375間房屋半毀等災情，民眾還是要持續關注康芮颱風最新動向，不可輕忽。
康芮颱風路徑多變！氣象署再上修雨量影響
在降雨趨勢方面，中央氣象署表示，康芮颱風週三接近台灣東方海面，週四、週五距離台灣最近，週三到週五迎風面的北部、宜蘭必須留意大雨或者豪雨，由於週二康芮颱風將增強為中度颱風，加上路徑西修，因此北部、東北部雨量預測上修。
氣象署表示，週四、週五這兩天颱風距離台灣最近，各地降雨機率高，尤其北部、基隆北海岸及宜蘭地區須留意局部大雨或豪雨，其次在花東、中南部山區亦有局部短暫陣雨發生。周六、周日颱風逐漸遠離，各地降雨趨緩，但東北季風仍持續影響，迎風面的北部、東半部仍有降雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，南部地區及中部山區須留意午後陣雨。
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康芮颱風如果襲台將打破紀錄！57年來首個11月秋颱登陸
中央氣象署預報員張承傳表示：「康芮颱風路徑又更往台灣西修，明天將轉西北西，再轉西北前進，如果依照目前路徑，康芮颱風將朝台灣東北角近海北上通過，因暴風半徑將達280公里，颱風中心快碰到陸地，海警發布的機會大，陸警也不排除。」由於秋颱路徑難預測，氣象署也表示，各地降雨視颱風路徑強度變化而定，預報不確定性大，仍要留意最新天氣預報。
而如果真如日本氣象廳預測路徑「康芮颱風從宜蘭登陸」，那麼康芮颱風將是自1967年11月「吉達強烈颱風」以來，睽違57年首個在11月登陸台灣的秋颱，當時吉達颱風在11月18日上午10點06分在花蓮至成功間登陸，同日下午2點從新竹出海，災情重創花蓮，造成道路橋樑嚴重破壞，計有2人死亡、53人輕重傷、836間房屋全毀、1375間房屋半毀等災情，民眾還是要持續關注康芮颱風最新動向，不可輕忽。
康芮颱風路徑多變！氣象署再上修雨量影響
在降雨趨勢方面，中央氣象署表示，康芮颱風週三接近台灣東方海面，週四、週五距離台灣最近，週三到週五迎風面的北部、宜蘭必須留意大雨或者豪雨，由於週二康芮颱風將增強為中度颱風，加上路徑西修，因此北部、東北部雨量預測上修。
氣象署表示，週四、週五這兩天颱風距離台灣最近，各地降雨機率高，尤其北部、基隆北海岸及宜蘭地區須留意局部大雨或豪雨，其次在花東、中南部山區亦有局部短暫陣雨發生。周六、周日颱風逐漸遠離，各地降雨趨緩，但東北季風仍持續影響，迎風面的北部、東半部仍有降雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，南部地區及中部山區須留意午後陣雨。