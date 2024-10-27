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▲日本氣象廳今（27）日下午的最新預測路徑顯示，康芮颱風將於11月1日週五從宜蘭登陸。（圖／日本氣象廳）

▲1967年的「吉達強烈颱風」在11月中旬從台灣花蓮登陸，當時造成嚴重的災情。（圖/維基百科）

▲康芮颱風目前路徑不斷西修，對台灣影響變大，週四、週五最接近台灣，受到東北季風及颱風外圍環流影響，北部、東半部地區慎防大雨以及豪雨。（圖/中央氣象署）

康芮颱風路徑持續西修，日本氣象最新預測路徑顯示，康芮颱風很可能在週五11月1日直接登陸宜蘭，假若最後預測成功，有機會成為57年來首個在11月登陸台灣的颱風。，暴風半徑也有機會擴大至280公里，是一個非常大型的颱風根據中央氣象署最新觀測顯示，輕度颱風康芮在下午2點中心位置在北緯16.3度，東經131.3度，即在菲律賓東方海面，以每小時13公里速度，向西進行；中央氣象署預報員張承傳表示：「康芮颱風路徑又更往台灣西修，明天將轉西北西，再轉西北前進，由於秋颱路徑難預測，氣象署也表示，，當時吉達颱風在11月18日上午10點06分在花蓮至成功間登陸，同日下午2點從新竹出海，災情重創花蓮，造成道路橋樑嚴重破壞，計有2人死亡、53人輕重傷、836間房屋全毀、1375間房屋半毀等災情，民眾還是要持續關注康芮颱風最新動向，不可輕忽。在降雨趨勢方面，中央氣象署表示，氣象署表示，周六、周日颱風逐漸遠離，各地降雨趨緩，但東北季風仍持續影響，迎風面的北部、東半部仍有降雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，南部地區及中部山區須留意午後陣雨。