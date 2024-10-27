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▲日本兵庫縣大原慶心（紅色護具）。（圖／城市盃提供）

2024臺北城市盃跆拳道邀請賽14至17歲組對打項目由於姐姐有學跆拳道，林姿伶去道館觀摩後也一起練。雖然練習時間比起體育班短，成績還能表現出色。林姿伶認為，主要是因為國小有在練，所以就比較有天分一點，不過也是教練慢慢從小栽培，國中自己也每天認真練習。楊家維表示，由於是林姿伶是普通班，因此只能利用晚上時間跟著高中訓練，她現在國三，也有點越級挑戰的味道，已經設定未來會在高中重點栽培。大原慶心說，這是他第一次參加國際大賽，決賽過程中一度被徐聖閔追上，最後逆轉的時候其實還蠻開心，也很高興能夠得獎。