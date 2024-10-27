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▲NanaQ在IG上以影片分享失戀心情。（圖／NanaQ IG）

▲NanaQ公開認愛4天後就宣布分手。（圖／NanaQ IG）

以自律極簡生活風格走紅的YouTuber「NanaQ」，近日在社群上宣布與男友分手的消息，消息一出便引起廣泛討論與關注。昨（26）日NanaQ再度透過IG影片分享分手後的心情，以「失戀第6天，不要強迫我說這三個字」為題，影片中她拿出與前男友的合照並用剪刀剪成兩半，表示不想再被問及目前心情，「現在最大的願望，就是能不能別再問我『妳還好嗎』，我不好。」影片中，NanaQ分享了失戀第六天的心路歷程，坦言情緒仍低落，也不願強迫自己說出「我還好」。她透露終於迎來休假，得以稍微放鬆心情，並敘述了自己的行程，下班後高速趕回宜蘭住處處理手帳出貨，隨後又迅速前往五股，幫哥哥照顧四隻愛犬。經過清理、餵食後，她終於在深夜11點半倒下，身心疲憊。經過一晚長睡休息後，NanaQ藉運動、洗澡、寫日記來整理心情。繁忙生活與情感消耗讓她倍感壓力，她坦言心裡充滿無力感。在影片最後她再次表示「能不能別再問我『妳還好嗎』」，並直言自己目前並不好。影片發布後，許多粉絲在留言區表達關心，紛紛為她加油打氣，真誠分享讓網友們感到心疼，鼓勵她勇敢面對情感上的低潮，早日找回心靈的平靜。