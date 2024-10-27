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環境部指出，彭啓明26日首先視察臺東縣垃圾焚化廠，聽取環保局簡報並參訪相關設施。臺東垃圾焚化廠經整廠設備效能提升後，自112年1月重新啟用至今，累計處理垃圾約13.4萬噸，並發電5,700萬度，足以供應每年約1.4萬戶家庭的用電需求，成功實現廢棄物「以廢轉能」的目標。
彭啓明視察時，特別謝謝工作人員的辛勞奉獻及民眾的支持，認為焚化廠的啟用為臺東縣在廢棄物自主處理上奠定了堅實基礎，環境部也將全力支持臺東縣應對未來的環保挑戰，協助地方環保事務持續進步。
彭啓明27日偕資源循環署長賴瑩瑩等一行，視察臺東縣資源回收及源頭減量工作，首站來到達仁鄉啦里吧幸福資源回收站，臺東推廣多元化的資源回收特色，達仁鄉清潔隊每月辦理資收兌換活動，部落族人將家中的回收物帶到幸福資收站回收兌換生活用品，清潔隊也派專人引導族人如何正確分類，養成回收物分類習慣，促進偏鄉地區資源回收作業發展。彭啓明除現場體驗資源回收手作活動，並傾聽部落及公所建議，關切清潔隊資源回收場域優化需求，環境部將協助公所，讓清潔隊員資源回收時能有安全舒適的作業空間。
彭啓明接著前往南方草草節永續旅遊活動，南方草草節由臺東民間自發性組成「南迴永續旅行聯盟」舉辦，聯盟由南迴四鄉（太麻里、大武、金峰、達仁）的地方創生夥伴共同組成，倡導不造成資源浪費、不製造配送帶來更多的排碳、不使用一次性塑膠用品，從個人做起的環境永續旅遊。彭啓明在現場使用自然材料做成的器皿，體驗在地原生食材形成的美食及原民美學，對於民間自主推廣永續旅遊理念深表讚揚，也期許民間與政府單位攜手合作擴大推廣永續旅遊觀念。
當天最終站造訪國立臺灣史前文化博物館，環保局「行動式智慧型回收車」在現場舉辦回收廢乾電池兌換TTPUSH臺東幣活動，彭啓明也與民眾一起體驗鋰電池過磅回收及鐵鋁罐壓縮分類。現場也展出在地藝術家以廢鐵罐頭製成的鮪魚環保藝術品，反思自然資源耗損與人類共生的因果關係。配合縣政府訂定「臺東縣會議活動減廢指引」，博物館透過餐具租借、自備餐具等減量措施，113年就減少8,082個一次性活動垃圾產生，環保局也彙整製作「臺東縣環保減廢年刊」致贈給彭部長。
彭啓明肯定環保局誓將臺東縣打造成資源回收重鎮的積極用心，對於臺東縣資源回收工作的豐碩成果，特別是111年就率先訂定「臺東縣會議活動減廢指引」，跨局處輔導各單位減少一次性活動垃圾產生，更是讚許。彭部長期許臺東縣能持續創新精進，為環境保護盡一份心力，讓地球更美麗。