我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鐵加碼「跟著總統去花東」總統花車專案，邀請1967年出生國人免費搭乘。（圖／台鐵公司）

臺鐵公司今（27）日表示，台鐵舉辦「跟著總統去花東」總統花車專案反應熱烈，10月份總統花車座位全數售罄、圓滿成功。11月份除11月9日加開公益之旅已滿檔外，每(共4個)週日將開行台東往返瑞穗路段，喜愛鐵道文化之旅的您千萬不能錯過。臺鐵指出，總統花車係於1967年由台北機廠改造出廠，臺鐵公司特別加碼推出11月3日總統花車專屬企劃，邀請與總統花車同年出生的國人免費搭乘花車，當日台東往返瑞穗限量20人，凡1967年出生之民眾僅需將報名資料及可證明出生年月日之身分證件一同電郵台鐵公司（2002626@railway.gov.tw），本公司將於11月1（五）日10時於官網及官方臉書公告入選者，並通知入選者11月3日相關乘車資訊。總統花車行程包含復刻50年代「火車大菜」鐵路便當、專屬名片式車票、明信片等精美小禮，只送不賣。邀請您一同搭車找尋總統花車車頭銘版的那片壯麗山景，沉浸體驗花東縱谷金黃稻海，寫下獨一無二的行旅記憶。