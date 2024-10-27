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▲結城櫻奈初配信就吸引超過37萬人同時觀看。（圖／翻攝Youtube＠Sakuna Ch.）

▲新人VTuber結城櫻奈進行自我介紹。（圖／翻攝Youtube＠Sakuna Ch.）

好熟悉的聲音！新人VTuber結城櫻奈（結城さくな）在今（27）日台灣時間晚間7點，於個人Youtube進行首次直播（初配信），結果直播才剛開始不到10分鐘，就湧入超過37萬人線上同時觀看，一出道就已經成為傳奇。今（27）日晚間7點結城櫻奈（結城さくな）在個人Youtube頻道首次進行直播，在剛開播時已經吸引超過37萬人同時在線觀看，隨後他也開始自我介紹，結城櫻奈的生日是12月2日，身高148cm，體重自然是秘密，年齡為10000歲。粉絲名稱則經過12萬人投票，確定為「さくなだふぁみりあ」（櫻奈的家人們）。結城櫻奈透露，，遊戲則幾乎全部都玩，喜歡的食物則有、螃蟹以及竹輪；至於不擅長的事物，結城櫻奈也不愛吃蔬菜，但蔬菜汁是喜歡的，平時也對運動感到苦手，恐怖遊戲也不喜歡玩，此外與人相處也有點。結城櫻奈也提到，，這點也被粉絲在事前猜對了。事實上，結城櫻奈（結城さくな）從10月25日公布人設介紹影片就引發轟動，因為她的粉藍配色，與8月份某個剛從Hololive畢業的相似度極高，而今（27）日結城櫻奈首播展現出的聲音，更是相似度高達9成9，也讓大批粉絲瞬間成為多年鐵粉。結城櫻奈的Youtube頻道也在10月25日至27日這短短兩天，已經累積多達55.8萬訂閱者，數字還在持續上攀當中，在稍早的第一次直播結束後，出道首日就突破60萬訂閱大關，結城櫻奈已然成為新的VTuber傳奇。