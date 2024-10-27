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2024年蒙佩利爾WTT冠軍賽女單4強，台灣桌球一姐鄭怡靜今（27）日對戰日本20歲小將大藤沙月，雙方激戰7局，鄭怡靜以3：4惜敗，無緣闖入決賽，但她仍寫下在WTT冠軍賽的最佳成績。世界排名第10的鄭怡靜前一天以3：1逆轉擊敗埃及年輕好手Hana Goda，成為第一位在WTT冠軍賽打進4強的台灣女將，創下台灣桌球歷史紀錄。今日她對決世界排名第15位的日本新星大藤沙月，開賽狀態迅速進入佳境，以11：8先拿下首局。第2局鄭怡靜一度拉近比分，但對手逆襲成功，以7：11讓出；第3局鄭怡靜連丟6分陷入落後，最終仍以8：11落敗。第4局鄭怡靜，在比分膠著的情況下連續得分，最終以11：9扳平戰局。關鍵第5局，雙方呈現拉鋸戰，鄭怡靜在7：10落後時化解局點，並以13：11逆轉拿下，率先取得3：2的聽牌優勢。不過，大藤沙月在第6局展開反擊，以11：4收下，將比賽逼入決勝第7局。決勝局，鄭怡靜出現較多失誤，最終以5：11敗陣。儘管鄭怡靜止步4強，無緣闖進WTT冠軍賽決賽，但鄭怡靜已經締造WTT冠軍賽個人最佳成績。