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▲▼陳奕迅被粉絲的無人機應援驚呆，忍不住跳起舞回敬粉絲。（圖／環球音樂提供）

香港歌手陳奕迅（Eason）先前重摔受傷，為了休養身體一度中斷巡演，8月正式回歸之後行程滿檔，近來相隔9年再次到泉州舉辦「Fear and Dreams」巡迴演唱會，還獲得最強應援，歌迷準備了800台無人機，重演演唱會上的經典元素及片段，於泉州上空表演，令Eason看到目不暇給兼拍手掌，很感謝粉絲沒有忘了他。此外，陳奕迅明年也將再打破紀錄，準備登上曼谷萬人體育館開唱，讓他相當期待。繼續世界巡演的陳奕迅，近日重返福建泉州，晚飯後有人通知他於酒店窗外等看表演，他起初還開玩笑說，「放煙花嗎？哈哈哈。」沒想到他住的套房大窗外，竟然升起800台無人機，拼起「Fear and Dreams」大字，歡迎他來到泉州。不僅如此，無人機還排出精彩的太空人，演唱會舞台上的長鼻木偶、紅藍汽球等等，讓他看到目不暇給，更興奮邊看邊跳演唱會上的舞步，忍不住不停打卡留念。對於大家的熱情，陳奕迅坦言非常感恩，「真是好有心，我記得我只來過這裡2次，一次是DUO演唱會，一次是ANOTHER EASON'S LIFE演唱會，9年了，大家沒忘了我，還這樣熱烈歡迎，非常非常感謝。來看演唱會、來看我已經足夠了，讓大家破費，有點不好意思，但又真的覺得很厲害，好好看，好開心，多謝。」而明年2月，陳奕迅即將再次打破自己紀錄，在曼谷萬人體育館展開「Impact Arena」巡迴演出。對於又創新紀錄，他直言，上次去曼谷開唱已是12年前，沒唱這麼大的場館，這次都是一個新嘗試，非常期待。此外，據悉日本、澳洲、歐洲等演唱會亦在籌備之中，陳奕迅表示，「明年再說吧，一切等安排，盡量可以去更多地方唱，我都想去見一下大家。」