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▲鼓鼓（左）和蕭秉治（右）已經相互扶持15年，只要透過眉宇就能知道對方的想法。（圖／相信音樂提供）

▲GX和王齊麟一起大跳射手舞，他們也邀請王齊麟12月到小巨蛋觀看蕭秉治的演唱會。（圖／相信音樂提供）

由鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的限定團體GX，昨（26）日登上「2024桃園萬聖城」搗蛋演出，這次兩人精心裝扮成經典動作喜劇電影《絕地戰警》的警探哥倆好，不只穿上酷帥防彈衣，更特製兩人的名牌及GX臂章，化身為萬聖城GX戰警帶來精彩演出嗨翻全場。更驚喜的是，他們唱到最後一首歌〈射手〉時，羽球奧運金牌選手王齊麟身穿「金鋼狼」裝扮衝上台，不僅和他們合跳射手五，還在台上打起羽球，讓台下觀眾驚呼連連，還有粉絲笑說「王齊麟跳舞太帥了，十元（陳詩媛）快來看！」在電影《絕地戰警》中，由馬汀勞倫斯和威爾史密斯飾演的警探，兩人透過電影自1995年起相伴至今，近30年依然是許多人心中的最佳拍檔。而鼓鼓和蕭秉治從出道至今也彼此相伴、互相扶持15年，好交情與好默契已不在話下，因此這次特意選擇《絕地戰警》的裝扮，不僅對應GX的好戰友、好兄弟之情，也想致敬所有城市英雄及奧運英雄，更希望可以將歡樂又帥氣的氛圍，帶給現場的觀眾。GX開場以動感舞曲〈感覺犯〉帥氣登場，炒熱現場氣氛後接著帶來〈Baby Girl〉，兩人化身為萬聖城Superhero向台下喊話，「桃園的搗蛋鬼們，我們要來抓在現場搗蛋的小麻煩們囉！」與台下開心互動帶唱。而GX從台上放眼望去發現也有許多粉絲用心裝扮，鼓鼓笑說：「雖然你們都裝扮得跟平常不一樣，但我還是有看到很多熟悉的面孔哦！」接著兩人合唱帶來浪漫歌曲〈外人〉並透露彼此近況，鼓鼓也分享他與秉治間的好默契與小秘密：「雖然秉治可能話不多，但我能透過他的眉宇間就會知道他要說什麼！」當GX唱到〈射手〉時，王齊麟身穿「金鋼狼」裝扮驚喜現身，與GX在台上大合唱並嗨跳射手舞，除了驚喜合作唱跳外，GX和王齊麟更在台上打起羽球，並將有著三人簽名的限定簽名羽毛球送給台下觀眾，就算現場有風也難不倒金牌射手的招數，依然百發百中每顆都精準打給台下粉絲，全場也一起大歡呼。GX感謝桃園萬聖城的邀請，讓他們在演出之餘也能在萬聖節的氣氛下一起變裝同樂，2人笑說：「如果沒有萬聖城我們還不一定有機會能變裝！」連續在萬聖城打卡四年的鼓鼓曾扮裝為殭屍道長、漩渦鳴人、狐狸尼克到這次的絕地戰警，每次都在裝扮上絞盡腦汁更求新求變，希望每年都帶給大家不一樣的驚喜與演出；而接下來蕭秉治也即將推出個人新專輯《完人》，並於12月7日重返小巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，他們也不忘邀約王齊麟屆時一起到小巨蛋觀賞演唱會。