我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「眾量級」家寧分手後言行舉止很怪異，被網友質疑加入邪教。（圖／家寧+0臉書）

▲Andy按讚了一些批評家寧的留言，讓網友猜測兩人分手分得不愉快。（圖／Andy老師YT）

YouTuber「眾量級CROWD」由情侶檔家寧、Andy組成，交往9年的兩人，在昨（26）日正式宣布分手，並將各自以新頻道展開新事業，今日Andy在個人新頻道「Andy老師」上傳了首部影片，記錄自己房間的大改造。而他在留言區按讚了一些批評家寧的留言，引發外界猜測兩人並非和平分手，認為Andy似乎「忍耐很久了」。由於家寧在新頻道「秘月期POPOO」的第一則影片中，不自然的舉動和不知所云的發言，被外界質疑「根本是加入邪教」，還有人認為這可能是兩人分手的導火線，因為家寧在尚未宣布分手前，就有傳出去上心靈成長課程、言行變很奇怪的傳言。而在Andy的新影片上傳後，留言區有不少粉絲表達支持，也有一些留言暗指對家寧的失望，像是「寧願看Andy也不會再看她，老師加油，還是你最自然」、「原本喜歡家寧，但現在選擇追Andy的頻道，感覺她不是我當初喜歡的她了，好險Andy還是Andy」、「我只訂閱Andy」、「謝謝現在的Andy守住了最初的那個自己，繼續加油」。還有眼尖網友發現Andy都有按讚這些留言，讓不少人懷疑分手似乎另有隱情，指出：「Andy按讚，看來忍很久了吧？」另外還有人發現Andy新頻道的影片，延續了「眾量級」時期的企劃風格，對此Andy回覆表示自己在「眾量級」時就負責剪輯與策劃。