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▲畇二坦言渣男前任只要送驚喜或是道歉，她總能全盤接收。（圖／IG yuner.31）

中信兄弟的啦啦隊成員畇二（曲霖達），以精湛的舞技和甜美的笑容圈粉無數，每次上場總能收穫粉絲的熱情告白，不過畇二雖然坐擁高人氣，不過在感情方面卻空窗已久，對此畇二坦言原因是自己曾在感情中受創，更爆料前男友曾背著她搞3P，還會傳私密照給其他女生，誇張的是當時她還因戀愛腦而選擇不斷原諒。根據《中時新聞網》報導，畇二和前男友已經分手將近2年，回憶渣男過往的行徑，畇二坦言前男友曾傳他自己的私密照給別的女生，甚至約3P，讓她十分不能接受，只不過樂天個性的她以為自己能夠改變對方，但結果卻是一而再再而三的失望：「斷斷續續還是會發現他跟別的女生聊天，然後聊一些很可怕的內容。」畇二也坦言自己每次都在渣男的哄騙下繼續和對方交往，只要對方給了驚喜或道歉，都會讓畇二心軟，重度戀愛腦的行為讓身邊的朋友非常傻眼，直呼：「你眼瞎了嗎？」最終畇二花了很長的時間才終於看清，耗時半年療傷，才慢慢走出陰霾，「實在很傻。」對於未來男友，畇二則笑稱自己目前的重心都在啦啦隊的工作上，就算再遇到喜歡的對象，也會先以朋友做起，至於理想型，畇二坦言希望是孝順、貼心、大眼睛的男生，但也有些地雷：「我不喜歡吃飯很大聲，然後抖腳，然後甚至是三觀不正的人。」而在感情中受過傷的畇二更強調，無法忍受交往後男友還跟別人聊天、傳曖昧訊息，甚至是玩交友軟體。