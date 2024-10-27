第四屆「96自由車聯賽」壓軸站今(27)日在新竹南寮漁港點燃戰火，男子菁英組頂尖車手上演Fulcrum冠軍橘衫爭奪戰，最終旅外車手李廷威奪下單站第3，且守住總積分領先，順利完成二連霸，同時也蟬聯Mercedes-Benz 紅點衫登山王，寫下空前紀錄。
96自由車聯賽首度移師新竹當封關站，此站屬於平路繞圈賽，男子菁英組共繞行30圈，每圈1公里，賽前李廷威與葉軒佑總積分相同，亞運國手張誌盛則排名第3，但差距有限，冠軍Fulcrum橘衫形成三搶一的局面。
李廷威為了拚二連霸，特別邀請歐洲盧比安納高士特森地客洲際車隊(Ljubljana Gusto Santic)隊友，Andrew Sampson和Dylan Hopkins助陣，開賽Dylan Hopkins刻意將速度拉快，集團很快分裂，形成約9人的領先集團，而李廷威與張誌盛相互攻防，不讓對手逃脫。
李廷威戰術成功 完成冠軍二連霸
馮俊凱率先在比賽後段逃脫，李廷威與張誌盛都不願追擊，雙方鏖戰到最後一個彎道，李廷威在隊友帶領下，快速殺出重圍，最終拿下單站第3，張誌盛第9 ，葉軒佑排名17，勝負底定。
李廷威透露，「本場比賽只要張誌盛拿到第1，而我跌出前3，橘杉就會易主，所以我們設定策略要全力嚴防。所以即使馮俊凱逃脫，我們也沒打算去追，否則可能會影響衝線的體力。」
較擅長爬坡的李廷威表示，「很意外！第一次在平路繞圈賽拿下前3名，非常開心，今年旅歐比賽，能力提升了不少。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
李廷威為了拚二連霸，特別邀請歐洲盧比安納高士特森地客洲際車隊(Ljubljana Gusto Santic)隊友，Andrew Sampson和Dylan Hopkins助陣，開賽Dylan Hopkins刻意將速度拉快，集團很快分裂，形成約9人的領先集團，而李廷威與張誌盛相互攻防，不讓對手逃脫。
李廷威戰術成功 完成冠軍二連霸
馮俊凱率先在比賽後段逃脫，李廷威與張誌盛都不願追擊，雙方鏖戰到最後一個彎道，李廷威在隊友帶領下，快速殺出重圍，最終拿下單站第3，張誌盛第9 ，葉軒佑排名17，勝負底定。
李廷威透露，「本場比賽只要張誌盛拿到第1，而我跌出前3，橘杉就會易主，所以我們設定策略要全力嚴防。所以即使馮俊凱逃脫，我們也沒打算去追，否則可能會影響衝線的體力。」
較擅長爬坡的李廷威表示，「很意外！第一次在平路繞圈賽拿下前3名，非常開心，今年旅歐比賽，能力提升了不少。」