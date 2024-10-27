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▲李廷威拿下二連霸，開心噴香檳。(圖/96聯賽提供)

▲李廷威與亞運國手張誌盛競爭冠軍Fulcrum橘衫，雙方上演攻防戰。(圖/96聯賽提供)

▲李廷威攜手歐洲盧比安納高士特森地客洲際車隊(Ljubljana Gusto Santic)隊友，Andrew Sampson和Dylan Hopkins。(圖/96聯賽提供)

第四屆「96自由車聯賽」壓軸站今(27)日在新竹南寮漁港點燃戰火，96自由車聯賽首度移師新竹當封關站，此站屬於平路繞圈賽，男子菁英組共繞行30圈，每圈1公里，賽前李廷威與葉軒佑總積分相同，亞運國手張誌盛則排名第3，但差距有限，冠軍Fulcrum橘衫形成三搶一的局面。李廷威為了拚二連霸，特別邀請馮俊凱率先在比賽後段逃脫，李廷威與張誌盛都不願追擊，雙方鏖戰到最後一個彎道，李廷威在隊友帶領下，快速殺出重圍，最終拿下單站第3，張誌盛第9 ，葉軒佑排名17，勝負底定。李廷威透露，「本場比賽只要張誌盛拿到第1，而我跌出前3，橘杉就會易主，所以我們設定策略要全力嚴防。所以即使馮俊凱逃脫，我們也沒打算去追，否則可能會影響衝線的體力。」