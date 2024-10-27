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韓國今年7月通過一項具里程碑意義的歷史性判決，最高法院認定一對處於「事實婚姻關係」的同性伴侶應獲得國民健保的被扶養人資格，而在這個週末韓國基督教界團體號召數十萬人前往首爾光化門廣場一帶進行「反同集會」，主辦單位稱估計至少有百萬人參加，警方則估計約有23萬2500人到場。這個萬聖節週末台灣舉行第22屆「台灣同志遊行」，吸引約18萬人到場參與一年一度多元族群盛會，不過在鄰近的韓國卻在首爾舉行了反對同性婚姻合法化和國會制定《差別禁止法》等性平法律的集會遊行。根據《韓聯社》、《路透社》報導，這次集會由韓國教會聯合等基督教團體主辦，活動從下午2時持續至下午5時，主辦單位估算現場參與人數多達110萬，而警方則估計為23萬2500人。今年7月韓國最高法院通過一項針對「事實婚同性伴侶權益」的裁決，承認了一對同性伴侶蘇成旭、金勇敏的權利應受國家保障，並稱「國民健康保險應承認同性配偶在承保範圍」，這是韓國最高法院首次針對未受該國《民法》認可的同性伴侶部分法律權益進行保障。在此之前，韓國國民健康保險公團（National Health Insurance Service）曾在發現兩人為同性伴侶後，以「蘇成旭不符合被扶養人資格」為由終止金勇敏權益，並向其追討徵收醫療保險費用。最高法院通過相關判決不僅標誌韓國LGBTQ+等性少數族群的重大勝利，也象徵這個性別領域相對保守的國家，在通過同婚之路更往前一步，但韓國的基督教團體卻認為這一判決違反了傳統價值觀，因此號召支持者上街表示抗議。報導指出，此次集會由韓國教會聯合等宗教團體主辦，這個大規模集會號召信徒與群眾在週日（27）下午於首爾光化門廣場、市廳廣場、與汝矣島一帶參與「1027韓國教會200萬聯合禮拜」活動。首爾警察廳為防止交通干擾，提前針對世宗大路、乙支路、汝矣大路、議事堂路等進行交通管制，並在現場部署200名交通警察，同時也有部分地鐵站的出口暫時關閉。韓國教會聯合組織的發言人金正熙（Kim Jeong-hee）則表示，韓國最高法院的裁定是「不符合憲法」，因為同性婚姻在韓國尚未合法化，她認為此判決「只是同性婚姻合法化政策的起點，而這不僅是個宗教問題，而是一次對國家基礎的巨大危機。」金正熙呼籲政府針對韓國最高法院的「違法行徑」迅速制定相關方針，在場許多教會關係人士也率領信徒高舉標語，在現場主張反對同性婚姻合法化、反對國會制定《差別禁止法》等，認為這將對家庭和未來世代構成嚴重威脅。集會遊行結束後，該組織委員會也發表了《為重新整頓大韓民國的千萬基督教人1027宣言文》，強調「性汙染與藐視生命等行徑否定了創造秩序，使得家庭與未來世代受到威脅。同性婚姻合法化將導致家庭崩解、助長逆性歧視，因此我們予以反對，且國會不得制定《包括性差別禁止法》。」數百名韓國的LGBTQ權益運動人士對此也發表聲明，批評上述團體所發表的言論是否定尊重、包容、多元人權價值的行為，並企圖以多數人的名義侵犯少數人的人權。