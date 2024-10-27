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▲Gen.G來勢洶洶，硬實力被外界看好能擊敗T1。（圖／LOL Esports）

▲4冠王者Faker持續帶領T1爭取進入S14世界賽總冠軍賽的機會。（圖／LOL Esports Flickr）

2024年LOL《英雄聯盟》S14世界賽4強賽開打，今（27）日台灣時間晚間9點由LCK四冠王者T1激戰Gen.G，誰贏下比賽就能在冠軍賽會師LPL最強全華班BLG，《NOWnews》也將針對本場賽事進行不斷更新。⚔️T1禁用：奈德利、史矛德、賈克斯、布里茨、伊澤瑞爾GEN禁用：歐羅菈、克黎思妲、剎雅、史瓦妮、藍寶📍藍方 T1：古拉格斯、菲艾、犽凝、艾希、睿娜妲📍紅方 GEN：雷尼克頓、史嘉納、賽勒斯、希格斯、雷歐娜本場比賽開始2分鐘，T1主動進行換線，Zeus酒桶遇上3夾1的越塔危機，結果秀了神走位，讓Gen.G一無所獲，Faker也傳送到下塔及時支援，勸退Gen.G三人。隨後T1與Gen.G進行物件交換，T1拿下第一波虛空幼蟲，Gen.G則取得第一條小龍。10分鐘雙方針對第二波虛空幼蟲展開爭奪，結果T1拿下5蟲之後雙方展開激烈團戰，Oner送出第一顆人頭。12分鐘T1與Gen.G比拚拆首塔速度，但最終Gen.G略勝一籌，快了一秒拆掉T1上路首塔。14分鐘T1想與Gen.G爭奪預示者，但輔助Keria位置太趨前被抓送出人頭，也讓T1外塔被預示者撞了一頭，中外塔只差一個希格斯被動就能拆除。19分鐘T1為了拆Gen.G中外塔，被Chovy傳送繞背，而Faker還被蠍子大絕控制，再送出1個擊殺，人頭比來到Gen.G 3:1 T1。T1拿著巴龍Buff，對Gen.G三路都給予壓力，將所有外塔全部推掉，26分鐘又抓到中路守塔的Canyon，T1又贏一波團。28分鐘T1在小龍打出極限團戰，成功以第5條小龍當成誘餌，1換5團滅Gen.G，T1就在30分鐘拿下第一場比賽。⚔️T1禁用：犽凝、史矛德、歐羅菈、露璐、睿娜妲GEN禁用：克黎思妲、剎雅、艾希、加里歐、奧莉安娜📍藍方 GEN：賈克斯、史加納、阿璃、凱莎、銳兒📍紅方 T1：茂凱、鏡爪、賽勒斯、凱特琳、布朗姆第二場比賽雙方換邊，T1又是率先出招的那一方，選出AD凱特琳與打野鏡爪的雙射手陣容，Gen.G則是保守的賈克斯、史加納與阿璃上中野組合。比賽開始之後，T1讓上路Zeus茂凱主動換線道下路扛壓，不過輔助Keria在上線幫忙時，被抓到位置送出首殺。Zeus茂凱雖然在塔下耗了大量時間，但還是遭到4夾擊殺。而Gen.G把握前期優勢，拿下第一波3隻虛空幼蟲，又再上路抓掉Faker，此時Gen.G的經濟領先達到2千元。由於T1經濟落後，到14分鐘前地圖物件全放給Gen.G，不過在14分30秒，Gen.G輔助在自家紅區被T1抓到破綻，T1開吃小龍，卻被Gen.G的打野Canyon偷走。