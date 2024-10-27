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▲夏蕾的表情從開心轉為鼻酸，再到崩潰的畫面全被球迷給記錄下來。（圖／IG abby28920）

中信兄弟日前奪下中華職棒第25屆的總冠軍，讓球迷嗨翻，也讓啦啦隊成員們激動不已，其中今年才剛轉正的新生代成員夏蕾，在球場上痛哭，影片在網路上曝光後，崩壞模樣讓網友全笑翻，狂吸了超過10萬人朝聖。由於10月25日適逢夏蕾的生日，今年正好又是她正式成為啦啦隊成員的一年，對她而言意義非凡，看見球員在場上的風光表現，更是讓她淚腺發作，只見她一邊看著滿天的黃色彩帶，甜美笑容逐漸崩塌，轉為哭臉，下1秒就真的嚎啕大哭。而夏蕾在爆哭當下，更讓一旁的儀諪笑翻，一邊安慰一邊大笑，而當時的夏蕾就像小孩子一樣，不斷找人討要擁抱，精彩瞬間全被球迷紀錄下來。事後夏蕾也在IG上發聲：「第1年可以站上應援台上和大家拋下黃海，拿下總冠軍，過著生日，這將會是我最美好的一段回憶，也謝謝大家的生日祝福，有按時長大，只是忘記抬著頭哭了，可惡！」而該影片在網路上曝光後，也掀起熱議，貼文也吸引了超過10萬名粉絲朝聖，不少網友紛紛笑喊：「也太可愛！」而其他成員峮峮、妮可、林可、白白、Julia則是忍不住在留言區吐槽：「我在妳的腦門邊陪著妳哭」、「哈這個哭的表情我好愛」、「但妳也哭太醜了啦！吼！好好笑。」