中信兄弟日前奪下中華職棒第25屆的總冠軍，讓球迷嗨翻，也讓啦啦隊成員們激動不已，其中今年才剛轉正的新生代成員夏蕾，在球場上痛哭，影片在網路上曝光後，崩壞模樣讓網友全笑翻，狂吸了超過10萬人朝聖。
中信兄弟奪冠夏蕾哭慘 球迷一看影片笑翻
由於10月25日適逢夏蕾的生日，今年正好又是她正式成為啦啦隊成員的一年，對她而言意義非凡，看見球員在場上的風光表現，更是讓她淚腺發作，只見她一邊看著滿天的黃色彩帶，甜美笑容逐漸崩塌，轉為哭臉，下1秒就真的嚎啕大哭。
而該影片在網路上曝光後，也掀起熱議，貼文也吸引了超過10萬名粉絲朝聖，不少網友紛紛笑喊：「也太可愛！」而其他成員峮峮、妮可、林可、白白、Julia則是忍不住在留言區吐槽：「我在妳的腦門邊陪著妳哭」、「哈這個哭的表情我好愛」、「但妳也哭太醜了啦！吼！好好笑。」
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由於10月25日適逢夏蕾的生日，今年正好又是她正式成為啦啦隊成員的一年，對她而言意義非凡，看見球員在場上的風光表現，更是讓她淚腺發作，只見她一邊看著滿天的黃色彩帶，甜美笑容逐漸崩塌，轉為哭臉，下1秒就真的嚎啕大哭。
而該影片在網路上曝光後，也掀起熱議，貼文也吸引了超過10萬名粉絲朝聖，不少網友紛紛笑喊：「也太可愛！」而其他成員峮峮、妮可、林可、白白、Julia則是忍不住在留言區吐槽：「我在妳的腦門邊陪著妳哭」、「哈這個哭的表情我好愛」、「但妳也哭太醜了啦！吼！好好笑。」