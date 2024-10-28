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▲圖左至右為徐若瑄（飾演 黃軒母親）、李星緯（飾演 黃軒）、彭裕愷（飾演 胡冠宇）、鄭人碩（飾演 胡冠宇父親）。（圖／華納兄弟台灣）

家庭溫馨主題的電影往往被評論低估，運動類型電影更不容易被市場青睞。那當這兩種類型組合而成的電影，能否突破過往這道天花板呢？《翻滾吧！阿信》、《KANO》、《志氣》、《下半場》，都是近年以青少年運動為主題的這類型電影。而《乒乓男孩》更加入動人的親情習題：兩個背景相似、感情甚篤的小學生，一個思念離去母親、一個夾在父母離異中被迫選邊站，彼此能否靠著桌球雙打找到屬於自己的人生新局呢？《老大人》導演洪伯豪這次以這兩位小學生為題，單親小學生胡冠宇（彭裕愷 飾演）希望有一天能成為奧運國手，就算還沒練出桌球絕招，也持續努力。為了就是跟好友黃軒（李星緯 飾演）當上桌球雙打國手。這故事看似簡單，但劇本把夥伴片（Buddy film）與小人物電影、英雄成長這幾種類型做了很有趣的調理。胡冠宇與黃軒是學校桌球社好夥伴，兩個小屁孩的童言童語自然又俏皮，這組夥伴的目標就是要當國手。豈料因為體保生的體育表現必須出色，才能順利升學，原本學校資源短缺不利於黃軒發展，媽媽只好送到明星體育學校去。這段又把施名帥象徵的小人物模樣，一個曾經是桌球風雲人物卻甘願在鄉下雜貨店當沒志氣的魯蛇，直到自己課後陪訓的女兒打出精彩桌球，讓學校老師找到社團翻盤希望。就這樣《乒乓男孩》把一大鍋好料全都炒出好菜。想看兩人雙打的精采運動：有。想看兩個小學生發生嫌隙最後化解彼此怨懟：有。想看小蝦米如何對抗大鯨魚：有。更重要的是，這兩個小學生在打桌球過程，最後發現桌球競技不該只是分數上的你先我後，更該是快樂的純粹互打。進而在最後決賽，找到屬於彼此最初的快樂桌球宇宙。其實我最受感動的，是彭裕愷飾演的這位單親小學生，對於母親太早離去感到傷心，更埋怨母親為何從來沒有到他夢中與他相會，他都快要忘記母親的長相了，如此煽情的設定，卻在孩子真實表演能量底下綻放了巨大共鳴能量。關於那些太早離開你我身邊的親人，都會被這段情節所打動。至於李星緯要詮釋左右開弓的桌球技巧，如同他困在父母離異，加上換區念學校，本來跟母親住，現在則是要跟父親住，變成他被迫選邊站。左右開弓其實是左右為難，李星緯這角色雖然是故事推動「反派黑化」的必要之惡，但觀眾也都能體會他的無奈。不也是我們時常面對的進退維谷困局嗎？《乒乓男孩》精彩動人，那份打球時的熱血節奏與親情背景習題實在太容易催淚，小男孩們的表現真是超過一百分。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com