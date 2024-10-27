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日本首相石破茂於本月初就任後，為了鞏固自民黨權力，隨即在短時間內宣布解散眾院，未料卻讓自民黨陷入執政十多年來最大危機。日本眾院選舉在今（27）日投開票，晚間已傳出多位自民黨重要人物落選，67歲首相石破茂則確定在鳥取1區當選。日本第50屆眾議院大選今天投開票，朝野政黨將爭奪465個議席，其中單一選區有289席，比例代表選區176席，共有1344人登記參選。由自民黨及公明黨組成的執政聯盟能否維持過半席次成為外界高度關注焦點，在稍早《NHK》等日媒出口民調顯示，自民黨、公明黨確定不過半，多位自民黨重要人物落選。包括曾任奧運大臣的丸川珠代、前文部科學大臣下村博文和前經濟再生擔當大臣甘利明都在這次投票結果落選的名單內，丸川珠代此次參選東京7區，結果輸給立憲民主黨的松尾明弘，他因政治獻金未記載的「小金庫事件」受爭議，未能在比例代表名單中重複候選，因此確定落選。另一位自民黨前大臣下村博文同樣受到小金庫事件影響，未獲自民黨提名，最終以無黨籍身分參選東京11區，同樣未能擊敗立憲民主黨的阿久津幸彥；甘利明則在神奈川20區參選，但受自民黨內規限制，年滿73歲者無法在比例代表選區中重複候選，因此確定無法當選。此外，自民黨前幹事長二階俊博今年不再參選，其在和歌山2區的地盤由兒子二階伸康承接，但最終敗於世耕弘成，顯示自民黨內部在地方選區的競爭壓力仍然激烈。在野黨方面，立憲民主黨預期將大幅增加席次，可能從選前的98席提升至128至191席。朝日新聞的出口民調顯示，自民黨席次將從選前的247席下降至約185席，加上公明黨的26席，仍無法達到過半席次。立憲民主黨預計將從98席增至152席，日本維新會預估從44席減少至35席，國民民主黨則從選前7席增至約30席。失去多數席位且上任僅一個月的首相石破茂，預期會被迫與小黨分享權力，從而在某些政策領域帶來不確定性，他曾擔任防衛大臣、農林水產大臣等職務，在自民黨內擔任幹事長等要職，但為了鞏固自民黨權力，在本月1日就任後，隨即在9日宣布解散眾院；從就任到改選相距僅26天，是戰後政治史上最短。