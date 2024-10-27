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▲71歲鍾鎮濤走位時不慎跌倒，直接在舞台上躺平。（圖／鍾鎮濤微博）

▲隊友上前攙扶鍾鎮濤，結果下秒大家都摔倒在地。（圖／鍾鎮濤微博）

香港樂團「溫拿樂隊」成員有鍾鎮濤、譚詠麟、彭健新、陳友及葉智強，5個人被稱為「溫拿五虎」，從1973年出道至今已經51年，去年適逢團體成立50週年時，他們就宣布要舉辦告別演唱會，結束後就不再進行商業性演出。但沒想到近日巡演到了廣州最終站，71歲的鍾鎮濤走位時不小心摔倒，直接在舞台上躺平，一度起不來，眾多成員見狀急忙上前攙扶，結果下秒大家通通都倒地，鍾鎮濤又跟著摔了一次，接著工作人員緊急上前幫忙，所幸並無大礙，鍾鎮濤事後也發文報平安。溫拿五虎的告別巡演「溫拿情不變 說再見演唱會」從去年8月開跑，26日在廣州體育館進行最後一場演出，只見成員們仍活力充沛，在現場賣力開唱，不過當眾人在走位時，似乎因為地板太滑，鍾鎮濤走一走就直接滑倒，下秒只見他在舞台上躺平，其他團員見狀馬上衝上前想幫忙，未料下秒大家一個個摔倒，原本已經被攙扶起來的鍾鎮濤又在現場摔了一次。工作人員見狀緊急上前攙扶，所幸5名團員都沒有受傷，事後持續在舞台上開唱。鍾鎮濤也在微博PO出當時的側拍畫面，並配上逗趣的配樂，向歌迷報平安，「我OK，我們都OK，（用唱的）溫拿永遠OK！謝謝大家關心。」歌迷懸著的一顆心也終於放下，「本來看你走路好像還有點不舒服，現在都沒事了吧？」、「平安就是福」、「沒事就好，雖然被畫面逗樂了，但這種事還是別發生比較好。」溫拿五虎團員出道一路走來已經超過50年，去年展開的「溫拿情不變 說再見演唱會」跑過了香港、上海、廣州、深圳、新加坡、美國等地，由於他們先前就宣布，這是最後一次的巡迴演唱會，在此次演出後，他們不再做商業性演出，只會參與慈善性的表演，因此幾乎場場爆滿、座無虛席，也讓許多粉絲感到惋惜，但同時也體諒他們的身體狀況已經不適合再進行高強度的工作。