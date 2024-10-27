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中職台灣大賽本週落幕，中信兄弟勇奪隊史第10座總冠軍，陣中老將詹子賢在球季結束後，正式取得自由球員資格（FA）。詹子賢今（27）日在臉書粉絲團上發文，向支持者表達感謝，「不管未來如何照舊向心而行，一切始于心而終于心。」詹子賢在今日下午於臉書粉絲團發文，文中寫道：「感謝各位朋友在今年的支持陪伴與吶喊！能讓我們再次重返這份榮耀，不管未來如何照舊向心而行，一切始于心而終于心。」詹子賢本季出賽94場，打擊三圍.255/.338/.331，攻擊指數（OPS）為.669，僅擊出1支全壘打，寫下生涯單季新低，28分打點也是繼2016年以來新低。兄弟外野手競爭激烈，本季岳政華、曾頌恩在出賽場次皆超越詹子賢。尤其在球季後段及台灣大賽期間，右外野先發位置多由宋晟睿擔任，詹子賢在總冠軍賽僅出賽2場，共計3個打席，擊出1支二壘安打。現年30歲的詹子賢，生涯累積791場比賽擊出788支安打，貢獻95發全壘打及444分打點。目前中職回到6隊規模，自由球員市場需求提升，詹子賢未來動向也備受矚目，若獲得他隊一份不錯的合約，選擇離開兄弟，也絕對不會令人感到意外，同時也能替中職的自由球員市場注入活水。