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▲高市府教育局長吳立森也一起與小畫家們在馬路上畫圖，鼓勵小朋友們快樂玩藝術。（圖／高市府教育局提供）

▲活動現場也準備夢幻泡泡區，大小朋友穿梭在泡泡裡望向自己的塗鴉成品，光影變化又是一種不一樣的感受與喜悅。（圖／高市府教育局提供）

高雄萬聖節活動持續舉辦，吸引了大量人潮湧入凹子底森林公園，高市府教育局指出，活動至今累計已有16萬人次參與，場面熱鬧非凡。今（27）日活動現場不僅有小公視《妖果小學》主演的童樂會，還包含封街塗鴉及夢幻泡泡區等豐富設施，讓大小朋友沉浸於萬聖節的歡樂氛圍中。下午3點舉行的「封街塗鴉」活動吸引千名大小朋友到場彩繪道路。活動提供了在街頭作畫的難得機會，參加民眾不惜沾滿顏料也要留下創意作品，花朵、蝴蝶、骷髏頭等各式圖形呈現在馬路上，讓路過的民眾紛紛留下拍照打卡；高市府教育局長吳立森也一起與小畫家們在馬路上畫圖，鼓勵小朋友們快樂玩藝術。吳立森說，塗鴉是小朋友時期培養美感的的最好時刻，因為天馬行空的想像躍然紙上，那種開心的成就感會導引自己往更美好的方向前進，這次封街塗鴉，讓大小朋友以更安全且合法的方式，以馬路為畫布點亮高雄，互動的美好會是對這次活動最好的激勵和鼓舞。在南瓜舞台上，小公視的《妖果小學》演出掀起活動高潮。當「水果奶奶」登場，全場歡呼聲不斷，接著小岳哥哥、庫倫和嘎嘎等角色帶動大家合唱，現場觀眾隨著節奏熱情互動。有獎徵答環節讓大小朋友用手勢扮成大南瓜，全場活力四射，氛圍熱鬧。活動現場的巨型扭蛋機首度登場便大受歡迎，短短兩天內800顆「口袋小子」扭蛋全數售罄，人氣指數破表。此外，現場的市集攤商也迎來大批顧客，不少攤商在傍晚時分便已完售商品，讓這次的高雄萬聖節市集被稱為「完售節」。高市府教育局指出，針對活動帶來的大量人潮，高雄市政府已要求捷運公司加派班次、加強人流疏導，並加派警力在捷運站協助引導，以維持人流安全。南屏路封街塗鴉活動結束後，交通設施快速拆除恢復通行，並由交通大隊協助指揮，保障用路人權益。高雄萬聖節將持續至11月3日，期間每晚將上演「大南瓜雷射燈光秀」和「南瓜燈海」，為市民朋友提供獨特的萬聖節夜晚氛圍。