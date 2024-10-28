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韓國首爾聖水洞週五（24）晚間原定舉辦的時尚品牌Prada活動，沒想到卻吸引大量群眾湧入，現場被擠到水洩不通，為防止類似2022年梨泰院踩踏事件的慘劇重演，原訂舉行到凌晨的活動最終也只能緊急取消。《韓聯社》報導指出，時尚品牌Prada原訂週五晚間8點在活動地點「Candy Seongsu」開場，但早在晚間6點40分左右便開始收到現場民眾報案，表示擔心人潮過多可能引發危險。警方透露，雖然主辦單位有聘請維安人員管制，但並未考慮場外的情況，導致活動地點外被擠得水洩不通，現場大約聚集了超過700人，還出現公車與轎車擦撞的輕微事故。由於現場擁擠情況不斷升溫，地方政府與警方商討之下，最終決定建議主辦方提前結束活動，因此原定凌晨1點結束的活動提前至晚間10點45分結束，並取消明星牆拍攝等環節，包含參與演員金泰梨、Sana、Karina等人更因為人潮過多無法順利下車，只能選擇離開。一年一度的萬聖節來臨之際，同時也是梨泰院踩踏事件兩週年前夕，這也讓韓國民間社會對民眾大型聚集活動的安全再度提高警覺，在2022年梨泰院事件中，受到疫情解封影響，當時有大量人群一口氣湧入狹小巷道，最終造成159人死亡，至今仍是許多韓國民眾揮之不去的傷痛。首爾檢方今年1月更以業務過失致死罪名起訴首爾警察廳廳長金光浩（Kim Kwang-ho），本月一審判決出爐，首爾西部地方法院判金光浩無罪。對此結果，梨泰院受害人家屬也怒轟無法接受。