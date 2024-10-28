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▲杭州亞運國手張芮恩替彰化下摘金。（圖／城市盃提供）

2024臺北城市盃跆拳道邀請賽落幕，這項傳統好戲今年邁入第14年，也是疫情後第二度舉辦（去年和今年）。臺北城市盃跆拳道邀請賽25日進行品勢，26日進行14至17歲對打，最後一天則是17歲以上對打。彰化縣單日進帳4金3銀2銅，金牌分別是男子63公斤級黃卓乘、男子80公斤級林楷庭、女子46公斤級范羽喬，以及女子67公斤級張芮恩；3銀為男子74公斤級巫少輔、女子49公斤級施云偵、女子62公斤級林美瑄；2銅為男子54公斤級李祈恩、女子53公斤級蔣芷昀。彰化縣、張芮恩是杭州亞運國手，也在今年峴港亞錦賽摘銅。香港隊踢下2金1銅，2金是男子54公斤級周毅朗、男子58公斤卓俊延；1銅是女子57公斤級蘇園婷。香港教練馬立本指出，這趟他們來了5個教練、9個運動員，是疫情後第一趟來，疫情之前也都有來，「這個比賽蠻多運動員，我們可以交流很多，很好。」