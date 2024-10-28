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▲日本最大反對黨立憲民主黨，在本次眾議院選舉中，席位大幅增加。圖為該黨黨魁野田佳彥。（圖／美聯社／達志影像）

日本眾議院選舉27日舉行，大致結果已在28日凌晨出爐，執政聯盟確定不過半，為15年來首見。最大反對黨立憲民主黨黨魁野田佳彥有意爭取成為新一任首相，而針對執政聯盟-自民黨和公明黨雙雙於選舉中失利的情況，現任首相石破茂計劃尋求與有政策共識的政黨合作，以繼續執政。綜合《NHK》、《共同社》等日媒報導，本次選舉，眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席，自民黨和公明黨共獲得215席，其中自民黨191席，公明黨24席，未達233席的多數席位。另一方面，立憲民主黨則獲得148席，比起選前的98席大幅增加。立憲民主黨黨魁野田佳彥週日晚上表示，「這不是結束，而是開始」，對於與其他政黨合作持積極態度，希望能實現政府更迭，亦會爭取首相一職。《共同社》指出，針對收受回扣的政治改革、應對物價飆升的經濟對策，是本次選戰的重點，自民黨派系收回扣的問題產生影響，導致了大敗，有可能發展成為追究該黨總裁、首相石破茂的責任，能否維持政權成為焦點。自民黨幹事長森山裕表示，自民黨和公明黨都為了能獲得多數席位而努力，也對未能實現目標感到非常遺憾，被問到是否會辭職，他回應：「這是一個非常困難的時期，我希望在盡可能不擾亂國家政治的情況下，盡最大努力，準備補充預算法案和明年的預算法案。」至於9月底剛剛接任公明黨代表的石井啓一，也在這次選舉中落敗，他在28日凌晨離開黨本部時，被傳媒問及落選一事，一言不發就上車。公明黨前代表山口那津男則聲稱：「我們別無選擇，只能重建黨並建立新的制度。」