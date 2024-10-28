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▲中央氣象署也公布各主要城市及離島，在120小時內颱風暴風侵襲機率，一共有15地區超過90%！（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風最新路徑顯示，將登陸台灣並且在台灣上空北轉，週四、週五影響台灣最為劇烈。（圖/台灣颱風論壇天氣特急臉書）

康芮颱風路徑再度西修！根據中央氣象署最新路徑預測，康芮颱風本來是緊貼「台灣東北角」直上的路徑，但現在最新預測路徑，康芮颱風將可能從花東一帶登陸台灣，預估康芮颱風襲台時可能是中颱上限或強颱，週四、週五影響最大，海上陸上警報機率都非常高，民眾一定要持續關注康芮颱風動向，提前做好防颱準備！秋颱路徑果然令人捉摸不定，原本在前一天康芮颱風路徑預估會從台灣「東北角」緊貼直上，中央氣象署也公布各主要城市及離島，中央氣象署表示，康芮颱風路徑有持續西修趨勢，整體影響程度比原先預估更大，臉書粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也發文強調：「康芮颱風路徑還是有修正空間，至於風雨影響部分，；東部、東南部、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。，當時吉達颱風在11月18日上午10點06分在花蓮至成功間登陸，同日下午2點從新竹出海，災情重創花蓮，造成道路橋樑嚴重破壞，計有2人死亡、53人輕重傷、836間房屋全毀、1375間房屋半毀等災情，民眾還是要持續關注康芮颱風最新動向，不可輕忽。