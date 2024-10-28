康芮颱風路徑再度西修！根據中央氣象署最新路徑預測，康芮颱風本來是緊貼「台灣東北角」直上的路徑，但現在最新預測路徑，康芮颱風將可能從花東一帶登陸台灣，預估康芮颱風襲台時可能是中颱上限或強颱，週四、週五影響最大，海上陸上警報機率都非常高，民眾一定要持續關注康芮颱風動向，提前做好防颱準備！
康芮颱風路徑大逆轉！不斷西修可能直接登陸台灣
秋颱路徑果然令人捉摸不定，原本在前一天康芮颱風路徑預估會從台灣「東北角」緊貼直上，不過根據中央氣象署今（28）日凌晨2時最新預測路徑，康芮颱風將從花東一帶登陸，對台灣影響加劇。
中央氣象署也公布各主要城市及離島，在120小時內颱風暴風侵襲機率，其中最高出現在花蓮縣達93%，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、綠島92%，新北市、台北市、宜蘭縣、台中市91%，基隆市、彰化縣、南投縣、台東縣、蘭嶼90%，共15地區破90%！
康芮颱風「海陸警齊發」機率高！若登陸打破57年紀錄
中央氣象署表示，康芮颱風路徑有持續西修趨勢，整體影響程度比原先預估更大，海陸警齊發機率挺高，週二、週三就有機會發布海警，之後不排除發布陸警，康芮颱風週四、週五影響台灣最大，依目前預報路徑來看，暴風圈有機會籠罩全台。臉書粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也發文強調：「康芮颱風路徑還是有修正空間，目前討論登陸地點還太早，侵襲機率高，大家要開始做防颱準備了。」
至於風雨影響部分，原本預報北部、東北部因為受到東北季風以及康芮颱風外圍環流影響，北部、東北部有陣雨，並有局部大雨或豪雨機率；東部、東南部、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。不過現在康芮颱風路徑持續西修，如果登陸台灣，風雨預測將會上修，民眾要持續關注中央氣象署最新消息！
而倘若康芮颱風真的登陸，那麼將是自1967年11月「吉達強烈颱風」以來，睽違57年首個在11月登陸台灣的秋颱，當時吉達颱風在11月18日上午10點06分在花蓮至成功間登陸，同日下午2點從新竹出海，災情重創花蓮，造成道路橋樑嚴重破壞，計有2人死亡、53人輕重傷、836間房屋全毀、1375間房屋半毀等災情，民眾還是要持續關注康芮颱風最新動向，不可輕忽。
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秋颱路徑果然令人捉摸不定，原本在前一天康芮颱風路徑預估會從台灣「東北角」緊貼直上，不過根據中央氣象署今（28）日凌晨2時最新預測路徑，康芮颱風將從花東一帶登陸，對台灣影響加劇。
中央氣象署也公布各主要城市及離島，在120小時內颱風暴風侵襲機率，其中最高出現在花蓮縣達93%，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、綠島92%，新北市、台北市、宜蘭縣、台中市91%，基隆市、彰化縣、南投縣、台東縣、蘭嶼90%，共15地區破90%！
康芮颱風「海陸警齊發」機率高！若登陸打破57年紀錄
中央氣象署表示，康芮颱風路徑有持續西修趨勢，整體影響程度比原先預估更大，海陸警齊發機率挺高，週二、週三就有機會發布海警，之後不排除發布陸警，康芮颱風週四、週五影響台灣最大，依目前預報路徑來看，暴風圈有機會籠罩全台。臉書粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也發文強調：「康芮颱風路徑還是有修正空間，目前討論登陸地點還太早，侵襲機率高，大家要開始做防颱準備了。」
至於風雨影響部分，原本預報北部、東北部因為受到東北季風以及康芮颱風外圍環流影響，北部、東北部有陣雨，並有局部大雨或豪雨機率；東部、東南部、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。不過現在康芮颱風路徑持續西修，如果登陸台灣，風雨預測將會上修，民眾要持續關注中央氣象署最新消息！
而倘若康芮颱風真的登陸，那麼將是自1967年11月「吉達強烈颱風」以來，睽違57年首個在11月登陸台灣的秋颱，當時吉達颱風在11月18日上午10點06分在花蓮至成功間登陸，同日下午2點從新竹出海，災情重創花蓮，造成道路橋樑嚴重破壞，計有2人死亡、53人輕重傷、836間房屋全毀、1375間房屋半毀等災情，民眾還是要持續關注康芮颱風最新動向，不可輕忽。