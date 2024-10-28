東北季風增強，北部今起急速降溫有感，加上康芮颱風本周可能侵台，上班族又要冒雨通勤，趕緊囤好熱咖啡。LINE禮物針對周一開工祭出打氣咖啡，7-11卡布奇諾、精品美式都有買一送一電子票券，形同另類寄杯；而7-11線上寄杯也有萬聖節優惠，搭配自備杯扣5元折扣，榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇最低32元。全家便利商店周一開搶APP優惠券，日東紅茶水蜜桃奶茶買1送1，平均特價20元。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾中杯熱焙烤榛果拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可第2杯19元，6.5折（原價65元、特價42元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月27日至10月31日
◾好時經典可可6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾香鑽水果茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯精品馥芮白／精品拿鐵5杯333元，6.7折（原價100元、特價67元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶／青梅冰茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾中杯風味系列指定熱飲9杯333元，6.7折（原價55元、特價37元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡
📍APP｜10月20日至10月31日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
📍門市｜即日起至10月31日
買不可思議咖啡任1杯送氮氣系列1杯，以下舉例換算：
◾買大杯燕麥拿鐵（105元）送氮氣冷萃咖啡（110元），4.9折
◾買大杯抹茶歐蕾（110元）送氮氣冷萃咖啡（110元），5折
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
🟡全家便利商店
📍APP｜10月28日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP「優惠趣」｜10月28日至11月1日
◾日東紅茶水蜜桃奶茶買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾威德電解質嚼錠買1送1，5折（原價89元、特價45元）
◾Bio咖啡萃平衡潔顏慕斯6折，（原價350元、特價210元）
◾Bio咖啡萃修護滋養護手霜6折，（原價480元、特價288元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾大杯特濃美式／特濃拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯焙茶拿鐵59元，9.1折（原價65元）
🟡OK超商
📍門市｜10月25日至10月28日
◾鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍65元，8.7折（原價75元）
◾蜂蜜拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾蜂蜜奶茶7折（原價65元、特價46元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至12月10日（售完為止）
◾買Hi café大杯／特大杯任1杯，加購「水豚君杯塞」20元。
◾買Hi café大杯／特大杯任2杯，免費送「水豚君杯塞」1個。
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