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▲微疼質疑評審標準，表示這應該是自己最後一次報名走鐘獎。（圖／微疼Threads）

▲被微疼質疑走鐘評審標準在哪，呱吉也透過留言正面回應。（圖／呱吉Threads）

▲本屆走鐘獎最佳動畫獎由SIKA頻道的「一根菸，抽出了父親的輪廓｜《遠火》」奪得。（圖／翻攝走鐘獎YT）

第6屆走鐘獎最佳動畫獎頒給SIKA頻道的「一根菸，抽出了父親的輪廓｜《遠火》」，卻因此引發爭議。百萬YTR漫畫家微疼質疑：「其他入圍頻道90%都是動畫的，卻輸給了頻道只有一支動畫的」，表示自己實在看不懂評審標準，今年應該是最後一次報名走鐘獎了。對此，本屆評審長呱吉昨（27）日也出面回應評選理由，更留言向微疼道歉：「辛苦了，很抱歉給你這種感受」。這次入圍最佳動畫獎卻沒得獎的微疼昨日在Threads上發文感慨，「最佳動畫獎應該是我今年最後一次投稿了。簡單的說，我看不懂評審的標準在哪。製作一支動畫是很花時間精力的，更何況是其他入圍頻道90%都是動畫的，卻輸給了頻道只有一支動畫的」，他表示自己希望上台領獎的是同為插畫影片創作者的YTR鼻妹，不是自己。針對以上質疑，呱吉昨晚也透過留言回應，「辛苦了，很抱歉給你這種感受。我想講我在決審會議時對其他評審說的話：我從第4屆的時候發現，動畫獎的評審很容易把票投給技術力高的團隊，這讓許多娛樂導向的創作者不容易被看見，從那之後我就想創造一個鼻妹可以得獎的環境。」呱吉說自己第5屆開始就有提醒眾評審，不要只看技術力，娛樂性的成就也很重要，後來床編得獎了，不是鼻妹，但他認為這個方向就是對的。呱吉解釋：「這不表示技術力高的作品不值得得獎，我只是認為大家也要重視作品為觀眾帶來的價值。第六屆的遠火是過去少見的作品，我可以感覺到有不少評審覺得他很棒，我也認同他有得獎的實力，但我仍然希望大家也可以把藝術性和娛樂性視為相同重要的價值。」呱吉說這是自己作為評審長想跟大家說的話，他也仍然希望鼻妹可以得獎，但他只能製造一個對所有創作者都友善公平的環境，盡量不讓偏好去影響任何人。最後，呱吉再次感謝微疼的投稿，「我認為你的作品突破了自己的極限，讓我非常感動」。呱吉的直球回應，獲得不少網友讚賞，但也有人質疑，如果SIKA頻道可以拿得到授權的影片報名，那是否代表「Muse木棉花」頻道也可以拿授權的日本動畫來參戰，這樣以後木棉花用宮崎駿動畫報名不就穩贏嗎？對此，呱吉也在臉書發文回應，「這前提是木棉花有取得宮崎駿的同意來報名走鐘獎（這不是指買了他在台灣上映的版權，而是參賽的授權）。如果有這一天，就表示宮崎駿覺得走鐘獎有參加的必要，這也表示他覺得走鐘獎動畫部門的對手都是值得一戰的對手」。呱吉說如果真的有這種情況發生，「那為什麼不讓宮崎駿參賽，當然好啊，走鐘獎走到這高度了，你敢信嗎？你們這些動畫創作者走到這高度了，你不高興嗎？要是有這一天，我一定請宮崎駿來走紅毯的好嗎？」但最後呱吉也笑說，「我只能負責地告訴你，第7屆也不可能發生這件事啦」，認為大家實在是想太多了。