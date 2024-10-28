我是廣告 請繼續往下閱讀

國會職權修法遭判部分違憲，民進黨立委鍾佳濱日前提出會議詢問，是否能邀請號稱「國會百科全書」的立法院秘書長周萬來備詢，解釋立法院職權行使法第四條中，立法委員「總額」三分之一出席總額怎麼訂；立法院司法及法制委員會28日將邀請周萬來報告。對此，前立委沈富雄表示，他覺得這非常有意思，「鍾佳濱要把立法院議事規則的活字典請出來，他要聽周萬來的講法，把他新的講法套住，然後供他們自己內部使用」。沈富雄27日在節目《TVBS戰情室》指出，他認為這很有意思，因為大法官對於國會職權修法的判決文出來後，有3、4種不同看法；而鍾佳濱是在所有委員會裡面排案排最慢的，他認為安排周萬來備詢，這是鍾佳濱個人的意思，「因為這非常符合鍾佳濱的個性，他常常有一些想法非常突兀，這非常符合鍾佳濱個人的一套」。沈富雄說，鍾佳濱要把立法院議事規則的活字典請出來、要聽周萬來的講法，「把他新的講法套住，然後供他們自己內部使用，我覺得台灣政治的氛圍，都很急躁，現在的委員會都心慌氣躁」。