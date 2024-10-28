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▲許光漢今年宣傳完《正港分局》後就低調入伍當兵，暫時離開演藝圈。（圖／Netflix提供）

▲《尚氣與十環傳奇》主演包含梁朝偉（左）、劉思慕（中），全球票房相當可觀。（圖／Marvel TW YouTube）

▲許光漢入伍前拍攝的韓國影集《無路可走：輪盤賭》剛好播出完畢。（圖／Disney+提供）

▲許光漢（右）曾與日本女星清原果耶（左）合作台日電影《青春18x2 通往有你的旅程》。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

男星許光漢在33歲這年入伍當兵，暫離演藝圈服1年替代役，預計明年就會回歸，現在傳出許光漢入伍也沒閒著，明年將前進好萊塢。據悉，許光漢收到漫威系列電影《尚氣2》的拍攝邀約，目前在南投當替代役的他或許已經在勤練英文，但許光漢會演出哪個角色還沒有曝光，只知道該電影預計會在2025年開拍，與許光漢退伍日期不謀而合。據《鏡週刊》報導，許光漢事業版圖將向好萊塢拓展，已經答應出演漫威系列電影《尚氣2》，該劇主角是亞裔演員劉思慕，港星梁朝偉則飾演大反派；第一部《尚氣與十環傳奇》全球票房高達新台幣120億元，因此第二部續集也一直有不少人期待，劇本目前尚在修改中，可能會引入新角色鐵拳俠（Iron Fist），創作與時間旅行有關題材，但許光漢會演出哪個角色還不清楚。本身英文就不錯的許光漢，在服役期間應該也沒閒著，可能已經開始在為新角色做準備，有沒有機會與楊紫瓊等大咖一起拍攝對手戲還很難說。而《尚氣》的男主角劉思慕是漫威系列作品中，第一個亞裔面孔的超人，曾因外型飽受爭議；但許光漢未來如果加入，應該不會有這方面的困擾，畢竟他在粉絲心中早已是超越英雄般的存在。許光漢早在入伍前，就於日韓兩地打開知名度，參與了韓國原創影集《無路可走：輪盤賭》，之後很可能會續拍續集。他與日本女星清原果耶合作主演的台日電影《青春18×2 通往有你的旅程》也獲得不少好評，在純愛系列影劇市場還是有很高的關注度，現在又傳出進軍好萊塢的消息，讓粉絲更加期待許光漢明年退伍，回歸螢光幕。