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▲第21號颱風康芮颱風路徑持續西修，日本氣象廳最新預估，康芮颱風將在10月31日至11月1日之間從台灣花東登陸。（圖/日本氣象廳）

▲康芮颱風3天前的路徑潛勢圖，結果目前已經變成「直撲台的路線」。（圖／中央氣象署提供）

▲中央氣象署在28日凌晨2時最新路徑預測，康芮颱風有機會在周四、周五登陸台灣。（圖／中央氣象署）

第21號颱風康芮颱風路徑持續西修，目前中央氣象署以及各國路徑預測已經趨於一致，康芮颱風將會直撲台灣而來，，屆時威力將達到日本標準的強烈颱風。繼山陀兒颱風之後，康芮颱風也走一個離譜鬼轉路線，說明秋颱的路徑實在難以捉摸。日本氣象廳今天上午6時數據顯示，康芮颱風目前位置仍在菲律賓東部海域，正以每小時10公里的速度朝西南西前進，日本氣象廳預測，而相信大家在10月初才剛經歷山陀兒的詭異秋颱路徑還印象深刻，沒想到現在又來一個康芮颱風，原本在3天前康芮颱風剛成形時，中央氣象署表示，沒想到才過3天時間，康芮颱風路徑不斷西修，中央氣象署也解釋，在預報的不確定性上，西北太平洋生成的颱風，其行進方向主要受到太平洋副熱帶高壓環流導引，