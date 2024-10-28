第21號颱風康芮颱風路徑持續西修，目前中央氣象署以及各國路徑預測已經趨於一致，康芮颱風將會直撲台灣而來，日本氣象廳今（28）日預估，康芮颱風將會在10月31日至11月1日之間，從台灣花東地區登陸，屆時威力將達到日本標準的強烈颱風。繼山陀兒颱風之後，康芮颱風也走一個離譜鬼轉路線，說明秋颱的路徑實在難以捉摸。
日本氣象廳預估康芮颱風花東登陸！短期滯留竹苗出海
日本氣象廳今天上午6時數據顯示，康芮颱風目前位置仍在菲律賓東部海域，正以每小時10公里的速度朝西南西前進，在未來5天路徑預估顯示，康芮將持續朝西北前進，預計10月31日至11月1日間從台灣花東地區登陸。
日本氣象廳預測，康芮颱風的強度預計在本週中期會快速變強，登陸時的威力可能達到日本標準的強烈颱風（最大風速每秒44公尺至54公尺），在登陸之後，會逐漸北轉，預計1日從新竹、苗栗地區出海，並且持續朝北前進。
秋颱路徑實在難捉摸！康芮颱風路徑才過3天「不大影響變撲台」
而相信大家在10月初才剛經歷山陀兒的詭異秋颱路徑還印象深刻，沒想到現在又來一個康芮颱風，原本在3天前康芮颱風剛成形時，中央氣象署表示，康芮颱風路徑沒有太大變化，預計在本週一、二開始北轉，並且通過琉球附近海面，往日本南海方面前進，但北轉時間點還是有些不確定，若北轉時間較晚，則有機會靠近台灣。
沒想到才過3天時間，康芮颱風路徑不斷西修，現在各國路徑預測包括中央氣象署都已經是「直接撲台」的路線，當然這也不排除未來幾天還有變化的可能，民眾還是要持續關注颱風動態，不過這也說明秋颱路徑確實難以捉摸。
中央氣象署也解釋，在預報的不確定性上，西北太平洋生成的颱風，其行進方向主要受到太平洋副熱帶高壓環流導引，而在秋季時，副熱帶高壓逐漸減弱，導引氣流不明顯，且颱風容易和環境中其他次系統產生交互作用（例如東北季風），因此預報不確定性就會比較高，也因此，秋颱產生災害的威脅較大，民眾需要做好更完善的防颱措施！
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日本氣象廳今天上午6時數據顯示，康芮颱風目前位置仍在菲律賓東部海域，正以每小時10公里的速度朝西南西前進，在未來5天路徑預估顯示，康芮將持續朝西北前進，預計10月31日至11月1日間從台灣花東地區登陸。
日本氣象廳預測，康芮颱風的強度預計在本週中期會快速變強，登陸時的威力可能達到日本標準的強烈颱風（最大風速每秒44公尺至54公尺），在登陸之後，會逐漸北轉，預計1日從新竹、苗栗地區出海，並且持續朝北前進。
秋颱路徑實在難捉摸！康芮颱風路徑才過3天「不大影響變撲台」
而相信大家在10月初才剛經歷山陀兒的詭異秋颱路徑還印象深刻，沒想到現在又來一個康芮颱風，原本在3天前康芮颱風剛成形時，中央氣象署表示，康芮颱風路徑沒有太大變化，預計在本週一、二開始北轉，並且通過琉球附近海面，往日本南海方面前進，但北轉時間點還是有些不確定，若北轉時間較晚，則有機會靠近台灣。
沒想到才過3天時間，康芮颱風路徑不斷西修，現在各國路徑預測包括中央氣象署都已經是「直接撲台」的路線，當然這也不排除未來幾天還有變化的可能，民眾還是要持續關注颱風動態，不過這也說明秋颱路徑確實難以捉摸。
中央氣象署也解釋，在預報的不確定性上，西北太平洋生成的颱風，其行進方向主要受到太平洋副熱帶高壓環流導引，而在秋季時，副熱帶高壓逐漸減弱，導引氣流不明顯，且颱風容易和環境中其他次系統產生交互作用（例如東北季風），因此預報不確定性就會比較高，也因此，秋颱產生災害的威脅較大，民眾需要做好更完善的防颱措施！
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